وصفة الفازلين والقهوة لتبييض وتقشير الوجه وإزالة التجاعيد لن تصدقي النتيجة فعالة ومضمونة

من الأمور التي تهتم بها كل فتاة بلا إستثناء هي العناية والإهتمام بالبشرة حيث توجد العديد من المشاكل تتعلق بها فترغب كلا منهم في الحصول على حل مناسب لعلاج أي مشكلة توجد به، فمن ضمن المشاكل هي إسمرار الوجه أو وجود الرؤوس السوداء والبقع الداكنة والتصبغات وأيضا الهالات السوداء وغير ذلك الكثير، وكذلك مشكلة التجاعيد تعد من أكبر المشاكل التي تعاني منها بعض السيدات فهي عادة تظهر عند الدخول في مرحلة الشيخوخة وبجانب التجاعيد تظهر الخطوط الرفيعة، ومع التقدم في العمر تظهر هذه الأشياء بوضوح ولكن نجد التجاعيد تظهر قبل أوانها عند بعض الناس وذلك نتيجة لعدة عوامل.

فأحيانا تظهر بسبب كثرة إستعمال مستحضرات التجميل أو بسبب إستخدام أدوات غير مناسبة لإزالة شعر الوجه ومنها الخيط والشمع، فهذه المشكلة تتسبب في إزعاج كل إمرأة فتشعر دائما بالخجل والإكتئاب لذلك تبحث عن الحل الأفضل للقضاء عليها بشكل نهائي، ومن أفضل الإستخدامات التي تساعد على إزالة التجاعيد هي إستخدام الوصفات الطبيعية ومن أقوى الوصفات هي وصفة الفازلين والقهوة، فهذه الوصفة تساعد على تبييض الوجه وشد التجاعيد بطريقة سريعة جدا وبدون أي ضرر يحدث للبشرة.

مكونات خلطة الفازلين والقهوة لتبييض الوجه وشد التجاعيد

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

طريقة عمل خلطة الفازلين والقهوة لتبييض الوجه وشد التجاعيد