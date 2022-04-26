زي المانيكير.. طريقة عمل حنة الأظافر الحمراء لإطلالة راقية سيسألكِ الجميع عن سر الوصفة

مؤخرًا انتشرت موضة حنة الأظافر ما بين فئة كبيرة من الناس بصورة لافتة للنظر، وهذا ما جعلهن يندفعن إلى البحث عن أفضل طريقة عمل جنة الأظافر الحمراء، وذلك يرجع إلى أن اللون الأحمر من أكثر الألوان المميزة لطلاء الأظافر، وهذا ما سنقوم بتسليط الضوء عليه خلال عرضنا التفصيلي لهذا المقال.

طريقة عمل حنة الأظافر الحمراء

إليكم الطريقة المثلى في تحضير حنة الأظافر الحمراء بالمنزل، وهذا ما يعتمد على حسب الالتزام الكامل بالآتي ذكره:

المكونات

كيس من حنة الجلوري الأحمر.

خلة أسنان.

فازلين.

زجاجة من الكريم الأكسجين المخفف.

خطوات التحضير والاستخدام

في بداية الأمر نقوم بوضع ملعقة كبيرة من حنة الجلوري الأحمر داخل إناء لا يتم استخدامه، مع إضافة ملعقة كبيرة من كريم الأكسجين المخفف، وذلك مع المزج باستمرار حتى الحصول على قوام متجانس.

وبعد أن نتوصل على القوام الكريمي المطلوب، فهنا تأتي خطوة وضع كمية من الفازلين حول منطقة الأظافر، حتى لا تتأثر بلون الحناء الحمراء للأظافر.

ثم تأتي خطوة دهن الأظافر بواسطة استعمال خلة الأسنان، ويجب أن يتم الرسم بشكل متناسق، واختيار الرسمة على حسب الذوق الشخصي.

ومن بعد الانتهاء من عملية طلاء الأظافر بواسط خليط الحناء الحمراء، فهنا نقوم بترك الخليط حتى يجف تمامًا، فتقدر الفترة الزمنية بحوالي ساعة على أقل تقدير، مع الحرص على عدم استخدام الأيد، حتى لا يتأثر شكل طلاء الأظافر.

وبعد انتهاء الفترة المحددة، فهنا تأتي خطوة وضع قطنة مبللة بزيت الزيتون، حتى يتم مسح الأظافر جيدًا، وذلك بهدف الحصول على أظافر لامعة.

واستخدام زيت الزيتون بعد عملية طلاء الأظافر يعمل على وضوح لون الحناء الأحمر بشكل أكبر، وهذا ما كشفته لنا معظم التجارب الشخصية.

لقد عرضنا لكم في هذا المقال أسهل وأسرع طريقة عمل حنة الأظافر الحمراء، فتلك الطريقة ستغني الكثير من الناس عن استخدام المنتجات الأخرى لعملية طلاء الأظافر والتي يتم شرائها من الخارج، فبعد عرضنا لهذا المقال، ستتمكن النساء في الحصول على شكل مميز للأظافر وجذاب بعد الالتزام بتلك الوصفة التي عرضناها في السابق.