طريقة الكحك الناعم بمكونات بسيطة والنتيجة مضمونة

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طريقة الكحك الناعم من الوصفات التي يزداد عليها البحث خلال هذه الأيام تزامنًا مع اقتراب موعد حلول عيد الفطر المبارك، حيث أنه من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد، وفيما يلي نقدم أفضل طريقة لتحضيره والمقادير الدقيقة التي تضمن نجاح الوصفة.
طريقة الكحك الناعم
الكعك الناعم من المخبوزات التي يفضلها الكثيرون في العيد لما يمتاز به من مذاق شهي، حيث يمكن تناوله إلى جانب الشاي، كما يمكن تناوله بطرق مختلفة بإضافة السكر البودرة، أو بحشوات مختلفة مثل العجمية والملبن وغيرها.
مقادير الكعك
يمكن عمل كعك العيد من خلال استخدام المكونات الآتية:-
- كيلو من الدقيق الفاخر.
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- كوبان ونصف من السمن البلدي بدرجة حرارة الغرفة (ما يساوي 650 جرام).
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ربع كوب ماء دافئ.
- ثلاث ملاعق من السمسم المحمص.
- ثلاث ملاعق من اللبن البودرة.
- ملعقة صغيرة من رائحة الكحك المطحونة (المحلب).
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة ملح طعام بسيطة.
- نصف كوب من الماء أو اللبن للعجن.
- ملبن للحشو (حسب الرغبة).
طريقة التحضير
يتم تحضير الوصفة عن طريق إتباع تلك الخطوات:-
- أولاً يتم عمل اختبار الخميرة عن طريق إضافة الخميرة والسكر إلى ربع كوب من الماء الدافئ وتركه جانبًا لمدة خمس دقائق.
- ثم يتم إضافة جميع المكونات الجافة على الدقيق (اللبن البودرة، المحلب، النشا، البيكنج بودر، السمسم، الملح).
- ثم يتم إضافة السمن البلدي إلى الدقيق مع العجن جيدًا لمدة لا تقل عن عشر دقائق.
- من ثم يتم إضافة الخميرة ونقوم بالعجن مجددًا.
- بعد ذلك يتم إضافة نصف كوب من الماء أو اللبن للعجن.
- نترك العجينة تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا.
- ثم نبدأ في تشكيل العجينة على هيئة دوائر بالحجم المرغوب.
- كما يمكن استخدام الملبن أو العجمية لحشو الكعك.
- ثم يتم رص الكعك في صينية وإدخالها فرن ساخن على درجة 180 مئوية لمدة ربع ساعة تقريبًا حتى تكتسب اللون الذهبي من الوجهين.
- بعد خروج الكعك من الفرن نتركه يبرد تمامًا ثم نسكب عليه سكر بودرة، ويُرص في طبق التقديم وبالهنا والصحة.
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