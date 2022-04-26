نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقذ أسنانك من الضياع.. تبيض الأسنان كالؤلؤ والتخلص من الجير والأصفرار نهائيا بدون ليزر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبيض الأسنان هو أحد المهام التي نقوم بها بشكل متواصل، حيث أن الأسنان تعطي مظهراً جذابا لشكل الوجه إذا كانت نظيفة وناصعة البياض، على النقيض الآخر إذا كانت الأسنان صفراء وذات لون أصفر داكن، فذلك يؤدي إلى مظهر غير لائق ابدا لشكل الوجه عند التحدث أو الضحك، لذلك يقوم بعض الناس بالذهاب إلى أطباء تجميل الأسنان من أجل تنظيفها من الجير والاصفرار باستخدام الليزر، ولكن هذا الأمر مكلف للغاية، ولا يستطيع كل الناس دفع ثمن تبيض الأسنان بالليزر، فيتم اللجوء إلى الوصفات المنزلية المضمونة من أجل تبيض الأسنان وتنظيفها من الاسمرار الموجود بها.

طرق تبيض الأسنان في البيت

غسل الأسنان يوميا بالفرشاة والمعجون هو أحد الوسائل الأساسية لتنظيف الأسنان، حيث أن تراكم بقايا الطعام داخل الأسنان والضروس يعمل على تراكم البكتيريا في الفم، لهذا فإن غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون يعمل على إبراز شكل الأسنان بمظهر نظيف وجميل وخالي من أي بقايا أطعمة.

تبيض الأسنان بالليمون

يمكن تنفيذ أي من هذه الطرق من أجل الحصول على أسنان نظيفة ومشرقة وناصعة، وذلك من أجل تعزيز الثقة بالنفس والابتسامة القوية دون خجل، وهذه الطرق كما يلي:

حيث أن الليمون هو أحد العناصر التي يمكن استخدامها في تبيض الأسنان، حيث يتم تقسيم ليمونة إلى نصفين، ويتم فرك نصف الليمونة في الأسنان بكل الاتجاهات، كا أن عصير الليمون يعمل على قتل البكتيريا والجراثيم والميكروبات الموجودة بين الأسنان وداخل الفم، كما أنه يعمل على تفتيح الأسنان والقضاء على الاسمرار الموجود بها.

تبيض الأسنان ببيكربونات الصوديوم

بيكربونات الصوديوم هي أحد المكونات التي تقوم بتنظيف الأسنان من الاصفرار الموجود، حيث يتم أخذ رشة من بيكربونات الصوديوم على طرف فرشاة الأسنان، ويتم غسل الأسنان بها جيدا من كل الجوانب، فتقوم بيكربونات الصوديوم بالقضاء على طبقة الجير المتواجدة بين ثنايا الأسنان والضروس، لذلك لابد من تنظيف الأسنان بها مرة كل أسبوع، ولا يفضل تكرار استخدام بيكربونات الصوديوم بشكل يومي، لأنها تقوم بإزالة طبقة المينا المسئولة عن حماية الأسنان من التآكل.