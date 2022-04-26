الأطباء يحذرون من خطورة غسل الكبدة بالماء قبل الطهي يسبب أمراض خطيرة ويؤدي إلى الوفاة

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اضرار غسل الكبدة بالماء حيث أن الكبدة لا يجب أبدا غسلها بالماء، وذلك منذ خروجها وحتى طبخها وأكلها، وهذا لأن الماء إذا نزل على الكبدة تسبب في زفرة ورائحة كريهة الكبدة، كما أن الماء يتسبب في تراكم السموم في الوردة الدموية الموجودة في الكبدة، لذلك لابد من الحذر من نزول قطرة ماء واحدة على الكبدة، وهذا لا يعني أن الكبدة لا يتم غسلها، بل يتم غسلها بطرق أخرى غير الماء لتنظيفها وتطهير ها من أي جراثيم أو ميكروبات موجودة بها.
مخاطر غسل الكبدة بالماء قبل الطهي
غسل الكبدة بالماء له الكثير من المخاطر التي قد تضر حياة الإنسان وتعرضه للوفاة، حيث أن مخاطر غسل الكبدة بالماء تتمثل فيما يلي:
- نزول الكبدة في الماء يسبب تكون بكتيريا سرطانية، تنمو بمجرد دخولها جسم الإنسان، لذلك غسيل الكبدة بالماء من أخطر ما يمكن.
- عند غسل الكبدة بالماء فإن الكبدة تخسر أي فيتامين أو معدن أو بروتين متواجد بداخلها، ولهذا تتحول إلى أكلة عديمة القيمة الغذائية والفائدة العلاجية.
- يعتقد بعض الناس أن دماء الكبدة هي مجرد أوساخ لابد من إزالتها بالماء، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، لأن الكبدة في الأساس تتكون من كتلة دماء متماسكة، وتتحول إلى لحم الكبدة بمجرد تعرضها للنار.
- وعند شطفها بالماء فإن تلك الدماء تتفتح وتنزل من الكبدة وتفقدها بالكامل، لذلك تشطف الكبدة بمقدار نصف كوب لبن هو الحل الأمثل لغسيل الكبدة
الطريقة الصحيحة لغسل الكبدة
يوجد الكثير من الأضرار الصحية التي قد نتعرض لها عند غسل الكبدة بالماء، حيث أن هذه الأضرار تتمثل فيما يلي:
- لا يتم غسل الكبدة بالماء لأنها تتكون من كتل دموية، وهذه الكتل تمتلك القيمة الغذائية للكبدة، وعند شطفها بالماء تفقد الكبدة القيمة الغذائية تماما.
- يمكن غسل الكبدة من خلال نقعها لمدة ربع ساعة في ملعقة من الملح وربع كوب من الخل الأبيض وعصير الليمون.
- كما أنه يمكن أيضا أن يتم شطف الكبدة باللبن أفضل من الماء، لأن الماء قد يسبب بقايا تتفاعل مع كتل الكبدة تسبب السرطان.
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