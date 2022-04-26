نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيري شكلك بملعقة كركم وأصبغي شعرك بنفسك في المنزل وأحصلي على لون شعر جذاب وجميل في المقال التالي

من أكثر إهتمامات البنات والسيدات في مظهرهم وشكلهم هو الشعر فيحبوا دائما تغير وتجديد لون الشعر، ومن ثم تقوم السيدات والبنات بالبحث عن وصفات طبيعية لصبغة الشعر فتجد أن الكركم أفضل وأحسن وصفة طبيعية لصبغة الشعر في المنزل وهي وصفة طبيعية وآمنة للشعر لأنه يحتوى على المعادن والفيتامينات، والكركم لونه أصفر فيعمل على تفتيح وتلوين الشعر بألوان جميلة وجذابة، وللكركم فوائد طبيعية كثيرة منها ينشط الدورة الدموية في الرأس ويعمل على تقوية بصيلات الشعر ويكثف ويقوي الشعر ويمنع تساقط الشعر ويعمل على حماية الشعر من مؤثرات البيئة، ويعتبر الكركم علاج هام لقشرة الرأس ويعطي الشعر اللمعان. مكونات وصفة لصبغ الشعر بالكركم كوب واحد صغير من الكركم.

كوب واحد ماء ساخن.

إثنين ملعقة كبيرة من خل التفاح.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي.

إثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الابيض.

ملعقة واحدة كبيرة من خل التفاح.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. طريقة عمل وصفة لصبغ الشعر بالكركم أولا نقوم بتحضير إناء ونضع فيه كوب واحد من الماء ونضيف إليه كوب واحد صغير من الكركم ونحركه حتي يذوب الكركم ثم نرفع الإناء على النار ونقلبهم حتى الغليان.

ثم نرفع الإناء من على النار ونتركه حتى يبرد ثم نضع عليه إثنين ملعقة كبيرة من خل التفاح وإثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة من الزبادي وثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض.

ثم نقوم بمزج الخليط جيدا ثم نرتدي قفازين في اليد مع وضع منشفة على الكتفين ثم نتستخدم فرشاة بوضعها في خليط الكركم ثم وضعها على جذور الشعر وأسفل الشعر بحيث يتوزع هذا الخليط في الشعر كله.

ثم نقوم بتمشيط الشعر كله حتى تتوزع خليط صبغة الكركم على الشعر كله ثم نترك الصبغة على الشعر لمدة خمسة عشر دقيقة ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر، وإذا كان الشعر غامق تكرر هذه الخطوة يوم بعد يوم حتى يعطينا اللون المطلوب، وإذا كان الشعر لونه فاتح سوف نلاحظ اللون من المرة الأولى. عمر شويل - جدة غيري شكلك بملعقة كركم وأصبغي شعرك بنفسك في المنزل وأحصلي على لون شعر جذاب وجميل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غيري شكلك بملعقة كركم وأصبغي شعرك بنفسك في المنزل وأحصلي على لون شعر جذاب وجميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.