بكريم بانثينول غيري شعرك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

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فرد الشعر الخشن بكريم بانثينول حيث أن الشعر الخشن يتسبب في الاحراج الشديد لمن يمتلكه، ويبحث الكثير من الناس عن أفضل طريقة لتنعيم الشعر وتصفيفه بسهولة، حيث أن مهمة تنعيم الشعر والقضاء على تجاعيده أمر يحتاج بعض الوقت، ولا يوجد وصفة فورية لتنعيم الشعر وتمليسه في وقت قصير، لأن تموجات الشعر وخشونته تعتبر أمرا وراثيا، ولابد من ممارسة بعض المحاولات لجعل الشعر ناعم وسهل التصفيف، ولابد من استخدام مكونات مضمونة، حتى لا تضر بفروة الرأس ولا تقوم بحرق بصيلات الشعر، ولابد أن تكون آمنة وليس لها أي آثار جانبية تضر الشعر، ويعتبر كريم بانثينول من أنسب الكريمات الطبية المعتمدة التي يفضل استخدامها في فرد الشعر الخشن والمجعد بكل سهولة.
فرد الشعر الخشن بكريم بانثينول
يمكن فرد الشعر الخشن والمجعد بكريم بانثينول من خلال تنفيذ الوصفة التالية:
- عبوة واحدة من كريم بانثينول.
- علبة زبادي.
- نصف كوب زيت جوز الهند.
- موزة مهروسة بدون القشر.
طريقة التحضير والاستخدام
- يتم خلط جميع المكونات السابقة معا.
- ثم نقوم بإضافة هذا الخليط على الشعر، ونتركه لمدة 3 ساعات.
- ثم يتم شطف الشعر بالماء الفاتر.
تكرر الوصفة مرة كل أسبوع.
بكريم بانثينول غيري شعرك 180 درجة
كريم بانثينول هو كريم طبي رائع أثبت فعاليته في معالجة الكثير من الأمراض الجلدية، حيث أنه يقوم بفرد الشعر، وجعله سهل التسريح والتصفيف، ويتم استخدامه من خلال الطريقة التالية:
- عبوة واحدة من كريم بانثينول.
- ربع كوب من زيت السمسم.
- ملعقتين من الفازلين.
- ملعقتان من زبدة الشيا.
- ملعقة كبيرة من هلام الصبار الأخضر الطبيعي.
طريقة التحضير والاستخدام
- في إناء على النار يتم تقليب زبدة الشيا والفازلين جيدا حتى تمام الذوبان.
- ثم نطفئ النار، ونتركهم ليبردوا جانبا.
- ثم نقوم بخلط الكريم مع هلام الصبار الأخضر مع زيت السمسم جيدا حتى تمام التجانس.
- ثم نقوم بإضافة خليط زبدة الشيا إلى خليط زيت السمسم، ونقلبهم معا.
- ثم نضع الخليط في عبوة زجاجية معقمة ونظيفة ومحكمة الغلق، ونحتفظ به داخل الثلاجة.
- هذه الوصفة تعتبر من أسهل الوصفات لتنعيم الشعر الجاف و الخشن
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