طريقة بسكويت النشادر بالمقادير ولا أروع

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طريقة بسكويت النشادر تعد من الأكثر بحثًا في الآونة الأخيرة بمناسبة اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، حيث أن البسكويت من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد، يتميز بمذاقه اللذيذ خاصة إذا تم تناوله مع الشاي صباح أول أيام العيد، وفيما يلي نقدم مقادير الوصفة وطريقة تحضيرها.
طريقة بسكويت النشادر
النشادر تضفي على البسكويت نكهة مميزة خاصة بعيد الفطر المبارك، كما أنه تجعله هشًا ويمتاز بقرمشة ممتعة، وفيما يلي نقدم مقادير البسكويت تفصيليًا لضمان نجاحه، كما نقدم الطريقة خطوة بخطوة:-
المقادير
تتمثل مقادير عمل بسكويت العيد فيما يلي:-
- كيلو من الدقيق الفاخر المخصص للحلويات.
- ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.
- 350 جرام من الزبدة أو السمن (حسب الرغبة).
- ملعقة صغيرة ممسوحة من النشادر.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة ملح طعام.
- ملعقة كبيرة من الفانيلا.
- خمس بيضات.
- نصف كوب لبن دافئ.
- عدد كوبان ونصف من السكر البودرة المنخول.
الطريقة
يمكن عمل البسكويت في البيت بطريقة سهلة من خلال إتباع الخطوات الآتية بدقة:-
- أولاً، يتم وضع السمن في وعاء عميق مع ضربها جيدًا بالمضرب الكهربائي.
- ثم يتم إضافة السكر البودرة مع الخفق جيدًا لمدة عشر دقائق للحصول على قوام كريمي.
- من ثم يتم إضافة البيض تدريجيًا واحدة تلو الأخرى مع استمرار الخفق.
- بعد ذلك يتم إضافة الفانيلا.
- ثم يتم إضافة النشادر على اللبن الدافئ ووضع الخليط على مزيج السمن والسكر والبيض مع الاستمرار في الخفق.
- يتم إضافة النشا، الملح، والبيكنج بودر على الدقيق.
- ثم يتم إضافة الدقيق إلى الخليط السائل الذي تم تحضيره.
- بعد ذلك يتم العجن يدويًا برفق لمدة بسيطة لا تتجاوز دقيقتين للحصول على عجينة متماسكة وانسيابية.
- يتم ترك العجينة ترتاح لمدة ربع ساعة، ثم البدء في تشكيلها باستخدام ماكينة البسكويت أو القمع المخصص للبسكويت.
- ثم يتم رص البسكويت في صاج أو صينية حتى الانتهاء من الكمية كاملة.
- من ثم يتم إدخالها فرن ساخن على درجة 170 مئوية لمدة تتراوح من ربع ساعة إلى ثُلث ساعة حتى يكتسب اللون الذهبي من الوجهين.
- يقدم بسكويت النشادر مع الشاي في عيد الفطر، كما يمكن اعتباره وجبة فطور خفيفة في أول أيام العيد بعد الصلاة، وبالهنا والعافية.
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