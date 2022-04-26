طريقة بسكويت النشادر بالمقادير ولا أروع

طريقة بسكويت النشادر تعد من الأكثر بحثًا في الآونة الأخيرة بمناسبة اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، حيث أن البسكويت من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد، يتميز بمذاقه اللذيذ خاصة إذا تم تناوله مع الشاي صباح أول أيام العيد، وفيما يلي نقدم مقادير الوصفة وطريقة تحضيرها.

طريقة بسكويت النشادر

النشادر تضفي على البسكويت نكهة مميزة خاصة بعيد الفطر المبارك، كما أنه تجعله هشًا ويمتاز بقرمشة ممتعة، وفيما يلي نقدم مقادير البسكويت تفصيليًا لضمان نجاحه، كما نقدم الطريقة خطوة بخطوة:-

المقادير

تتمثل مقادير عمل بسكويت العيد فيما يلي:-

كيلو من الدقيق الفاخر المخصص للحلويات.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

350 جرام من الزبدة أو السمن (حسب الرغبة).

ملعقة صغيرة ممسوحة من النشادر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح طعام.

ملعقة كبيرة من الفانيلا.

خمس بيضات.

نصف كوب لبن دافئ.

عدد كوبان ونصف من السكر البودرة المنخول.

الطريقة

يمكن عمل البسكويت في البيت بطريقة سهلة من خلال إتباع الخطوات الآتية بدقة:-