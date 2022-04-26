ملعقة نشا واحدة للتخلص من شعر الوجه والجسم من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة

وصفة النشا لإزالة الشعر الزائد هو من أسهل الوصفات البسيطة التي يمكن تحضيرها في البيت، حيث أن إزالة الشعر الزائد بصفة عامة من أصعب المهام التي تقوم بها كل فتاه من أجل المحافظة على نعومة بشرتها، وتسعى دائما وأبدا إلى الحصول على طريقة سهلة ومضمونة من أجل حماية البشرة وتنعيمها وتنظيفها بشكل عام، فالنشا من أهم المكونات التي تفيد البشرة بعمق من خلال استخدامه عقب إزالة الشعر الزائد من الجذور، فهو يحمي البشرة من التهيج والاحمرار، لذلك يفضل استعماله للبشرة بشكل أساسي.

وصفة النشا لإزالة الشعر الزائد

يمكن الاعتماد على النشا في إزالة الشعر الزائد من خلال تنفيذ الوصفة التالية:

نصف كوب من النشا.

شفرات فلامنجو ويتم شراؤها من أي صيدلية.

زيت جونسون مقدار ربع كوب.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم رش النشا بالكامل على المكان تنظيفه من الشعر الزائد.

نترك النشا على البشرة لمدة ربع ساعة.

نقوم بتجهيز شفرات فلامنجو، ثم نقوم بإزالة الشعر الزائد من كافة أجزاء الجسم.

بعد الانتهاء نقوم بدهن البشرة والجسم بزيت جونسون، لترطيبه وتنعيمه.

فوائد إزالة الشعر الزائد بالنشا

يتميز النشا بالكثير من الفوائد الصحية عند إزالة الشعر الزائد واستخدامه، حيث تتمثل فيما يلي: