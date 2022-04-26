تحدي التبييض والتقشير الفوري بدلكة الخميرة لتبييض وتقشير الجسم بالكامل وإزالة البقع الغامقة نهائياً

خلطة الخميرة تعمل على تبييض وتقشير الجسم لذلك تبحث المرأة عن طريقة لتفتيح الجسم، وخاصة العرائس المقبلين على الزواج يكون إهتمامهم بتفتيح وتقشير الجسم وتجعل بشرتها بيضاء وتظهر بأحسن صورة فتلجأ أى فتاة مقبلة على الزواج إلى عمل جلسات الليزر وأخذ حقن لتبيض الجسم والبشرة والذهاب إلى مراكز التجميل وإستخدام الكريمات لتفتيح وتقشير الجسم والبشرة، ولعلاج الأماكن الداكنة ولعلاج الإسمرار، وتظهر نتيجته على مدى أيام قليلة ولكن هذا يعود على الجسم والبشرة بالإسمرار، وكل هذا مكلف وباهظ الثمن، والتفتيح بهذه الطريقة غير صحية وغير أمنه لأنها تحتوى على مواد كيميائية تضر بالبشرة، وليس كل الفتيات عندها المقدرة لعمل هذا لذلك تبحث عن طريق عمل خلطة لتبيض وتقشير الجسم فتجد أن أفضل وأحسن وصفة طبيعية هي الخميرة التى لها فوائد هائلة.

مكونات خلطة الخميرة لتبييض وتقشير الجسم

نصف كوب كبير من الخميرة.

خمس ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

خمس ملاعق كبيرة من السكر.

أربعة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

إثنين ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

أربعة ملاعق كبيرة من جوز الهند.

خمس ملاعق كبيرة من النشا.

ثلاثة ملاعق كبيرة من ماء الورد.

إثنين ملعقة كبيرة من الفازلين.

طريقة عمل خلطة الخميرة لتبييض وتقشير الجسم