نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي التبييض والتقشير الفوري بدلكة الخميرة لتبييض وتقشير الجسم بالكامل وإزالة البقع الغامقة نهائياً في المقال التالي
خلطة الخميرة تعمل على تبييض وتقشير الجسم لذلك تبحث المرأة عن طريقة لتفتيح الجسم، وخاصة العرائس المقبلين على الزواج يكون إهتمامهم بتفتيح وتقشير الجسم وتجعل بشرتها بيضاء وتظهر بأحسن صورة فتلجأ أى فتاة مقبلة على الزواج إلى عمل جلسات الليزر وأخذ حقن لتبيض الجسم والبشرة والذهاب إلى مراكز التجميل وإستخدام الكريمات لتفتيح وتقشير الجسم والبشرة، ولعلاج الأماكن الداكنة ولعلاج الإسمرار، وتظهر نتيجته على مدى أيام قليلة ولكن هذا يعود على الجسم والبشرة بالإسمرار، وكل هذا مكلف وباهظ الثمن، والتفتيح بهذه الطريقة غير صحية وغير أمنه لأنها تحتوى على مواد كيميائية تضر بالبشرة، وليس كل الفتيات عندها المقدرة لعمل هذا لذلك تبحث عن طريق عمل خلطة لتبيض وتقشير الجسم فتجد أن أفضل وأحسن وصفة طبيعية هي الخميرة التى لها فوائد هائلة.
مكونات خلطة الخميرة لتبييض وتقشير الجسم
- نصف كوب كبير من الخميرة.
- خمس ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- خمس ملاعق كبيرة من السكر.
- أربعة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- إثنين ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.
- أربعة ملاعق كبيرة من جوز الهند.
- خمس ملاعق كبيرة من النشا.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- إثنين ملعقة كبيرة من الفازلين.
طريقة عمل خلطة الخميرة لتبييض وتقشير الجسم
- أولا نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع فيه نصف كوب كبير من الخميرة وخمس ملاعق كبيرة من النشا وخمس ملاعق كبيرة من السكر ونقلب المكونات الجافة.
- ثم نضع علي هذه المكونات خمس ملاعق كبيرة من عصير الليمون وأربعة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وإثنين ملعقة كبيرة من عسل النحل وأربعة ملاعق كبيرة من جوز الهند وإثنين ملعقة كبيرة من الفازلين.
- ثم نخلط المكونات مع بعضهم جيدا، وبعد ذلك نغسل الجسم بالماء الدافئ حتى تتفتح مسام الجسم ثم نقوم بتنشيف الجسم جيدا بالمنشفة ثم نقوم بوضع خليط الخميرة على الجسم كله ونتركه لمدة خمسة وعشرون دقيقة وبعد إنتهاء المدة.
- ونقوم بغسل الجسم كله بالماء الفاتر وتكرر خلطة الخميرة ثلاث مرات في الأسبوع حتى تظهر أفضل النتائج.
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