طريقة عمل الغريبة الناعمة بمقادير سهلة وخطوات بسيطة

طريقة عمل الغريبة الناعمة من الأكثر بحثًا خلال الأيام الحالية تزامنًا مع اقتراب انتهاء شهر رمضان الفضيل وحلول عيد الفطر المبارك، حيث أن الغريبة من حلويات العيد الشهية، وفيما يلي نقدم لمتابعي ثقفني المقادير وخطوات التحضير.

طريقة عمل الغريبة الناعمة

الغريبة من المخبوزات التي يشتهر بها عيد الفطر المبارك، حيث تتميز بالطعم الشهي، يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة للغاية وخطوات سهلة للغاية، وفيما يلي مقادير الوصفة وخطوات إعدادها:-

مقادير الوصفة

يفضل تحضير مقادير الغريبة بالمعايير وليس بالكيلوات، حتى نضمن نجاح الوصفة، وتتمثل المقادير فيما يلي:-

أربعة أكواب من الدقيق الفاخر المخصص للحلويات.

عدد 2 كوب من السمن البلدي البارد.

كوب من السكر البودرة الناعم.

رشة ملح طعام.

قليل من الفانيلا.

فستق حلبي أو لولي للتزيين (حسب الرغبة).

خطوات التحضير

يتم تحضير الغريبة بطريقة سهلة لا تستغرق سوى نصف ساعة على الأكثر، وفيما يلي الخطوات:-

أولاً، يتم وضع السمن البلدي في وعاء عميق مع الضرب بالمضرب الكهربائي جيدًا. ثم يتم إضافة كمية السكر البودرة كاملة بعد نخلها للتخلص من أي تكتلات. من ثم يتم ضرب السكر مع السمن جيدًا لمدة عشر دقائق للحصول على قوام كريمي أبيض اللون. بعد ذلك يتم إضافة رشة الملح والفانيلا مع التقليب مجددًا. ثم يتم إضافة مقدار الدقيق وخلط المكونات باليد لتكوين عجينة متجانسة. بعدها يتم تشكيل العجينة على هيئة كرات صغيرة والضغط عليها برفق من المنتصف. من ثم يتم إضافة الفستق أو اللولي في المنتصف للتزيين. ثم يتم رص كرات الغريبة في صينية مخصصة للفرن، مع مراعاة ترك مسافة كافية بين كل قطعة وأخرى تحسبًا لزيادة حجمها عند التسوية. وأخيرًا يتم إدخالها فرن ساخن على درجة حرارة 150 مئوية لمدة تتراوح من عشر دقائق إلى ربع ساعة. بعد خروج الغريبة من الفرن تترك جانبًا حتى تبرد تمامًا، ثم يتم رصها في علبة مبطنة بكيس من النايلون لضمان عدم امتصاص السمن، وبالهنا والعافية.

بذلك نكون انتهينا من تقديم طريقة عمل الغريبة الناعمة بالمقادير المضبوطة والخطوات التفصيلية، حيث يتم تقديمها إلى الضيوف في عيد الفطر المبارك إلى جانب العصائر الطازجة.