جهزي نفسك للعيد بملعقة نشا وخل لتبييض وتقشير الخلايا الميتة في الجسم كله لن تصدقي النتيجة

إستخدام وصفات وخلطات طبيعية وفعالة تساعد على التبيض السريع للجسم وهى خلطة الخل والنشا وهو الأكثر إستخداما فهو من الوصفات الطبيعية والآمنه على البشرة، فهو يعمل على تفتيح الجسم كله ويجعله مثل بياض الثلج ويمكن إضافة بعض المواد الطبيعية مثل ماء الورد وخل التفاح والعسل الأبيض فهذا النوع من الماسك له العديد من الفوائد التجميلية والصحية ويحافظ على البشرة ويعطي نظارة، وتعاني كثير من السيدات من إسمرار في بعض مناطق الجسم وخاصة في الأماكن الحساسة.

مثل تحت الإبطين والكوعين والركبتين ويسبب إسمرار الجسم للسيدات النفسية السيئة ويجعلها تشعر بالإزعاج، وغالبا ما تشتري السيدات كريمات وماسكات من الصيدليات وتتجه إلى عمل جلسات الليزر التي تكلف السيدات الكثير من الأموال وغير هذا عيبوبه التي تعمل على إحمرار وإلتهاب الجسم ويجعل ملمس الجسم جاف وغير ناعم، ومع طول إستخدام هذه الكريمات تؤثر تأثير سيئ على البشرة وهذه المواد تساعد على التفتيح المؤقت وبعد ذلك يرجع اللون إلى الإسمرار.

مكونات ماسك النشا والخل لتفتيح الجسم

إثنين ملعقة كبيرة من ماء الورد.

إثنين ملعقة كبيرة من خل التفاح.

إثنين ملعقة صغيرة من العسل الابيض.

ثلاثة ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

إثنين ملعقة كبيرة من الخل الابيض.

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من اللبن.

طريقة عمل ماسك النشا والخل لتفتيح الجسم