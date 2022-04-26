نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهزي نفسك للعيد بملعقة نشا وخل لتبييض وتقشير الخلايا الميتة في الجسم كله لن تصدقي النتيجة في المقال التالي
إستخدام وصفات وخلطات طبيعية وفعالة تساعد على التبيض السريع للجسم وهى خلطة الخل والنشا وهو الأكثر إستخداما فهو من الوصفات الطبيعية والآمنه على البشرة، فهو يعمل على تفتيح الجسم كله ويجعله مثل بياض الثلج ويمكن إضافة بعض المواد الطبيعية مثل ماء الورد وخل التفاح والعسل الأبيض فهذا النوع من الماسك له العديد من الفوائد التجميلية والصحية ويحافظ على البشرة ويعطي نظارة، وتعاني كثير من السيدات من إسمرار في بعض مناطق الجسم وخاصة في الأماكن الحساسة.
مثل تحت الإبطين والكوعين والركبتين ويسبب إسمرار الجسم للسيدات النفسية السيئة ويجعلها تشعر بالإزعاج، وغالبا ما تشتري السيدات كريمات وماسكات من الصيدليات وتتجه إلى عمل جلسات الليزر التي تكلف السيدات الكثير من الأموال وغير هذا عيبوبه التي تعمل على إحمرار وإلتهاب الجسم ويجعل ملمس الجسم جاف وغير ناعم، ومع طول إستخدام هذه الكريمات تؤثر تأثير سيئ على البشرة وهذه المواد تساعد على التفتيح المؤقت وبعد ذلك يرجع اللون إلى الإسمرار.
مكونات ماسك النشا والخل لتفتيح الجسم
- إثنين ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- إثنين ملعقة كبيرة من خل التفاح.
- إثنين ملعقة صغيرة من العسل الابيض.
- ثلاثة ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- إثنين ملعقة كبيرة من الخل الابيض.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة من السكر.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من اللبن.
طريقة عمل ماسك النشا والخل لتفتيح الجسم
- نقوم بتحضير إناء نظيف ثم نقوم بوضع إثنين ملعقة كبيرة ماء الورد وإثنين ملعقة كبيرة من خل التفاح وإثنين ملعقة كبيرة من العسل الأبيض وثلاثة ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ونضيف إثنين ملعقة كبيرة من الخل الأبيض وثلاثة ملاعق كبيرة من النشا وملعقة واحدة كبيرة من السكر وثلاثة ملاعق كبيرة من اللبن ثم نقوم بمزج هذا الخليط جيدا حتى يتداخل مع بعضه ونحصل على خليط متماسك.
- ثم نقوم بوضع هذا الخليط عل الجسم ويترك لمدة نصف ساعة حتى يجف الماسك على الجسم.
- وبعد ذلك نقوم بغسله جيدا بالماء الدافئ وتكرر هذه الخطوة مرتان في الأسبوع حتى نحصل على نتيجة أفضل لتبييض الجسم بالخلطة السحرية.
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