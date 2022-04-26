نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت النشادر في المنزل بأسهل الطرق وطعم ولا أروع في المقال التالي
بسكويت النشادر من المخبوزات حلوة الطعم التي يحبها الكثير وقد اشتهر الشعب المصري بصناعة هذا النوع من البسكوت خاصة في فترات الأعياد والمناسبات مثل الأفراح، وهو عبارة عن مزيج من مجموعة من المكونات الموجودة في كل منزل حيث يتكون من الدقيق والسكر وبعض المكونات الأخرى، وفي السطور التالية سوف نقدم لكم طريقة مميزة لإعداده في المنزل بمقادير مضبوطة.
طريقة عمل بسكويت النشادر في الماكينة:
توجد طريقتين لعمل البسكوت وتختلفان من حيث كمية المكونات وطريقة التحضير، حيث يتم في الطريقة الأولى استخدام ماكينة البسكويت في تشكيل العجينة، بينما الطريقة الثانية فيستخدم فيها القمع أو كيس الحلواني لتشكيل البسكويت وتكون العجينة لينة أكثر في الطريقة الثانية، وفي هذا المقال نوضح لكي عزيزتي كيفية عمل البسكوت باستخدام الماكينة.
مقادير البسكويت
- كيلو من الدقيق المخصص لجميع الاستخدامات.
- كوبين من السكر البودر.
- كوب ونصف من السمن.
- ربع كوب من الحليب.
- أربع بيضات.
- ملعقة كبيرة ممسوحة من النشادر.
- ملعقة كبيرة ممسوحة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
للبسكويت أنواع وأشكال عدة من بينها بسكويت الشوفان الصحي الذي يتم خبزه بطرق متعددة، إلى أن بسكوت النشادر مرتبط بشكل أساسي بالأعياد فلا يقوم المصريين عادة بخبز بسكوت الشوفان أو بسكويت الشاي في الأعياد ولكن يتم صنعها في أوقات مختلفة من العام.
طريقة التحضير:
- قومي بمزج البيكنج بودر مع الدقيق.
- اخلطي النشادر مع الحليب واتركيها جانباً.
- في طبق العجن ضعي السكر البودر وقلبي معه السمن واضربيه باستخدام المضرب الكهربائي حتى تحصلي على قوام كريمي.
- قومي بخلط البيض مع الفانيليا السائلة ثم اخلطيها مع خليط السمن والسكر وقلبي حتى يصبح الخليط متجانس.
- صبي الدقيق المخلوط بالبيكنج فوق الخليط السابق وباستخدام اليد قومي بخلط المكونات مع بعضها حتى تمتزج معاً.
- استمري في فرك الدقيق حتى تصبح العجينة ناعمة جداً.
- في وسط العجين صبي الحليب المخلوط بالنشادر، ثم جمعي العجين من الخارج إلى الداخل حتى تتشرب العجينة الحليب حتى تصبح العجينة جاهزة.
- جهزي صاج التسوية بدهنه بنقطه من الزيت ثم ضعي العجينة في الماكينة واضغطي العجين من الأعلى مع تشغيل الماكينة.
- رصي البسكوت بعد تشكيله في الصاج مباشرة ثم أدخليه الفرن المجهز مسبقاً على درجة حرارة 170 مئوية.
- أخرجي البسكوت من الفرن عندما يتحول لونه من الأسفل إلى اللون الذهبي ثم اتركيه يبرد وقومي برصه في علبة كرتونية وقدميه بجانب الشاي أو الحليب للضيوف.
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