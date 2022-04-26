طريقة عمل بسكويت النشادر في المنزل بأسهل الطرق وطعم ولا أروع

بسكويت النشادر من المخبوزات حلوة الطعم التي يحبها الكثير وقد اشتهر الشعب المصري بصناعة هذا النوع من البسكوت خاصة في فترات الأعياد والمناسبات مثل الأفراح، وهو عبارة عن مزيج من مجموعة من المكونات الموجودة في كل منزل حيث يتكون من الدقيق والسكر وبعض المكونات الأخرى، وفي السطور التالية سوف نقدم لكم طريقة مميزة لإعداده في المنزل بمقادير مضبوطة.

طريقة عمل بسكويت النشادر في الماكينة:

توجد طريقتين لعمل البسكوت وتختلفان من حيث كمية المكونات وطريقة التحضير، حيث يتم في الطريقة الأولى استخدام ماكينة البسكويت في تشكيل العجينة، بينما الطريقة الثانية فيستخدم فيها القمع أو كيس الحلواني لتشكيل البسكويت وتكون العجينة لينة أكثر في الطريقة الثانية، وفي هذا المقال نوضح لكي عزيزتي كيفية عمل البسكوت باستخدام الماكينة.

مقادير البسكويت

كيلو من الدقيق المخصص لجميع الاستخدامات.

كوبين من السكر البودر.

كوب ونصف من السمن.

ربع كوب من الحليب.

أربع بيضات.

ملعقة كبيرة ممسوحة من النشادر.

ملعقة كبيرة ممسوحة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

للبسكويت أنواع وأشكال عدة من بينها بسكويت الشوفان الصحي الذي يتم خبزه بطرق متعددة، إلى أن بسكوت النشادر مرتبط بشكل أساسي بالأعياد فلا يقوم المصريين عادة بخبز بسكوت الشوفان أو بسكويت الشاي في الأعياد ولكن يتم صنعها في أوقات مختلفة من العام.

طريقة التحضير: