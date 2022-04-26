لو عايزة تخسري دهون البطن بشكل صحي ، النهاردة هنشارك معاكم وصفة مشروب الموز لحرق دهون البطن بسرعة وبشكل فعال ، هتبدأي تشوفي نتايج هايلة منها في خلال اسبوع.
مشروب الموز لحرق دهون البطن:
الموز غني بالعناصر الغذائية زي البوتاسيوم اللي بيساعد في بناء العضلات ، وكمان طرد السموم من الجسم ، وظهر انها اكتر فعالية لما بيتم مزجها بمكونات مغذية تانية ، تعالوا نعرف طريقة المشروب وازاي نستخدمه.
المكونات:
– 1 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.
– 1 موزة ناضجة.
– 1 برتقانة.
– ¼ معلقة كبيرة زنجبيل بودر.
– ½ كوباية زبادي خالي من الدسم (زبادي يوناني).
– 2 معلقة كبيرة من بذور الكتان.
طريقة التحضير:
1- ضيفي كل المكونات في الخلاط.
2- اخلطيهم مع بعض كويس لحد ما يبقى الخليط قوامه ناعم.
3- كده يبقى المشروب جاهز للشرب.
اشربي المشروب ده كل يوم الصبح ، لانه غير انه بيساعد على حرق دهون البطن ، كمان مغذي جدا وهيخليكي نشيطة طول اليوم ، ومع الانتظام هتلاحظي تأثير المشروب وان بطنك بقت مسطحة.
ملحوظة: مع المشروب ضروري تمشي على نظام غذائي صحي ، وروتين تمارين مناسب للوصول لنتايج فعالة.
6 طرق لحرق السعرات الحرارية اثناء النوم
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشروب الموز لحرق دهون البطن بشكل فعال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.