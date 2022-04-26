مشروب الموز لحرق دهون البطن بشكل فعال

لو عايزة تخسري دهون البطن بشكل صحي ، النهاردة هنشارك معاكم وصفة مشروب الموز لحرق دهون البطن بسرعة وبشكل فعال ، هتبدأي تشوفي نتايج هايلة منها في خلال اسبوع.

مشروب الموز لحرق دهون البطن:

الموز غني بالعناصر الغذائية زي البوتاسيوم اللي بيساعد في بناء العضلات ، وكمان طرد السموم من الجسم ، وظهر انها اكتر فعالية لما بيتم مزجها بمكونات مغذية تانية ، تعالوا نعرف طريقة المشروب وازاي نستخدمه.

المكونات:

– 1 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

– 1 موزة ناضجة.

– 1 برتقانة.

– ¼ معلقة كبيرة زنجبيل بودر.

– ½ كوباية زبادي خالي من الدسم (زبادي يوناني).

– 2 معلقة كبيرة من بذور الكتان.

طريقة التحضير:

1- ضيفي كل المكونات في الخلاط.

2- اخلطيهم مع بعض كويس لحد ما يبقى الخليط قوامه ناعم.

3- كده يبقى المشروب جاهز للشرب.

اشربي المشروب ده كل يوم الصبح ، لانه غير انه بيساعد على حرق دهون البطن ، كمان مغذي جدا وهيخليكي نشيطة طول اليوم ، ومع الانتظام هتلاحظي تأثير المشروب وان بطنك بقت مسطحة.

ملحوظة: مع المشروب ضروري تمشي على نظام غذائي صحي ، وروتين تمارين مناسب للوصول لنتايج فعالة.

6 طرق لحرق السعرات الحرارية اثناء النوم