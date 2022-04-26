طريقة عمل الكفتة في الفرن بطعم وريحة أحلى من الحاتي وبأسهل الخطوات

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طريقة عمل الكفتة في الفرن ، اللحوم الحمراء من أهم المكونات الضرورية التي يجب تناولها خلال شهر رمضان، حيث أنها تساعد على تقوية الجهاز المناعي للجسم، وأيضًا تمد الجسم بالطاقة، وتزيد من مقاومة الجسم، وفي خلال السطور القليلة القادمة سنقدم لكِ طريقة عمل الكفتة بالفرن، والتي ستساعدك سيدتي في تقديم وجبة الكفتة بشكل مميز وشهي دون الإضرار بالصحة، وثقي أن جميع أفراد أسرتك ستنال على إعجابكم بكل تأكيد، يمكنك تقديمها مع بعض السلطات، والأطباق الجانبية المفضلة لديك، جربي الطريقة وشاهدي كم ستكون شهية ومميزة. طريقة عمل الكفتة في الفرن المكونات كيلو من اللحم المفروم.

ثمرتان من البصل المفروم.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة كبيرة ونصف من زيت الزيتون. طريقة التحضير احضري وعاء عميق وضعي به اللحم المفروم + البصل + زيت الزيتون وابدئي في خلطها جيدًا، حتى تبدأ في ظهور خيوط بينها.

ضعي الملح، الفلفل الأسود، البهارات المشكلة واستمري في الخلط جيدًا.

احرصي على أن تحصلين على قوام يشبه المعجون.

شكلي اللحم المفروم على شكل أصابع ثم ضعيها بصينية مدهونة بالزيت.

ثم ادخليها الفرن الساخن لمدة 10 دقائق ثم اخرجيها وقدميها مع المكرونة والسلطات وهي ساخنة. طريقة عمل الكفتة بالبطاطس بالفرن المكونات كيلو من اللحم المفروم.

أربعة ثمرات من البطاطس المقطعة شرائح رفيعة.

ربع ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ثمرة متوسطة الحجم من البصل مفرومة ناعمة.

كوب من البقدونس الناعم.

ثمرة من الطماطم المقطعة شرائح. طريقة التحضير ضعي اللحم في وعاء عميق مع البصل + البقدونس + زيت الزيتون واخلطي جيدًا حتى يكون الخليط متجانس تمامًا.

ثم اضيفي الملح + البهارات المشكلة + الفلفل الأسود مع الاستمرار في الخلط جيدًا.

ثم شكلي اللحم على شكل أقراص متساوية ثم ضعيها في الصينية مدهونة بالزيت.

بعد ذلك ضعي البطاطس واسكبي زيت الزيتون عليها وادخليها الفرن الساخن مسبقًا.

بعد مرور 20 دقيقة ضعي شرائح الطماطم ثم ادخليها الفرن حتى يصبح اللحم ناضج تمامًا، والطماطم مشوية، ثم تقدم وهي ساخنة. طريقة عمل الكفتة بالخضار بالفرن المكونات ثمرة من الكوسا.

نصف لتر من عصير الطماطم.

ثمرة من البصل الأحمر.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

نصف ملعقة صغيرة من الأوريغانو المجفف.

فلفل أسود /ملح حسب الحاجة. مكونات الكفتة نصف كيلو من الكفتة.

فصين من الثوم المفروم.

ربع ثمرة من البصل الأحمر المفروم.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الأوريغانو المجفف.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

1/8 ملعقة صغيرة من القرفة.

1/8 ملعقة صغيرة من القرنفل.

ملعقة الا ربع صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي. طريقة التحضير اجعلي الفرن ساخن جدًا أثناء تحضير الصينية.

يتم تقطيع الكوسة مكعبات ثم اسكبي ربع كمية البصل الأحمر والكمية المتبقية للحم.

اسكبي الطماطم في الصينية مع الكوسا والبصل ثم رشي زيت الزيتون + الثوم المفروم + الاوريغانو+ الملح + الفلفل الأسود.

ثم اخلطي كل أنواع الخضار حتى يمتزج جيدًا بالتوابل ثم رصيه في الصينية التي سيتم ادخلها الفرن.

ثم حضري كرات اللحم المفروم عن طريق وضع اللحم + البصل الأحمر + الثوم المفروم + البقدونس + الأوريغانو + الكمون + القرنفل + القرفة + الملح.

اخلطي كل المكونات معًا ثم شكليه على شكل 16 كرة متساوية الحجم.

ضعي اللحم على الخضروات ثم ادخليها الفرن الساخن مسبقًا حتى تصبح ناضجة تمامًا.

وعند التقديم رصي الكفتة + الخضروات + الأرز الأبيض في طبق واحد لكل فرد. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكفتة في الفرن بطعم وريحة أحلى من الحاتي وبأسهل الخطوات - ثقفني

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