وصفة اليوم هي تحضير وصفة سحرية للحصول على رموش طويلة وحواجب كثيفة في أسبوع واحد فقط، إليكي سيدتي أقوى وصفة طبيعية لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب و لتحضير هذه الوصفة سنحتاج إلى الشاي، فهو يقوي بصيلات شعر الرموش والحواجب، كما تتضمن الوصفة زيت الزيتون و بذور الكتان، والوصفة الثانية يتم استخدام جل الأولوفيرا و زيت اللوز الحلو الذي يعمل على تكثيف الحواجب و تطويل الرموش.

وصفة سحرية للحصول على حواجب كثيفة

مكونات الوصفة الأولى (لتكثيف الحواجب) :

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من محلول الشاي الأسود.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من جل بذور الكتان.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

ضع الفازلين في وعاء ثم أضف إليه محلول الشاي الأسود وبعد ذلك امزج قليلاً ثم ضع المكونات في ماء ساخن، واستمر في مزج المكونات حتى يذوب الفازلين وبعد ذلك أضف زيت الزيتون وجل بذور الكتان وامزج مجدداً بشكل جيد، ثم احتفظ بهذا الخليط في جرة زجاجية صغيرة وباستخدام فرشاة الماسكارا أو أعواد القطن طبقي هذا الخليط، طبقيه على حاجبيك ثم اتركيه لمدة ساعة ويمكنك تركه على حاجبيك طوال الليل ثم يغسل بالماء، طبقي هذه الوصفة يومياً وستحصلين على نتيجة رائعة من الأسبوع الأول من الإستخدام، في أسبوع واحد فقط ستصبح حواجبك أكثر سمكاً وستحصلين على حواجب جذابة.

وصفة تطويل الرموش في إسبوع واحد

مكونات الوصفة الثانية (لتطويل الرموش) :

ربع ملعقة صغيرة من الشاي الأسود.

كيس واحد من الشاي الأخضر.

نصف كوب من الماء الساخن.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

ضع الشاي الأسود في وعاء مع إضافة كيس الشاي الأخضر والماء الساخن، ثم اترك المكونات تنقع في الماء الساخن لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك قم بتصفية الخليط، صفي الخليط بإستخدام مصفاة وقطعة قطن وبعدها أضف مقدار ملعقة كبيرة من محلول الشاي الناتج في وعاء، وأضف إليه جل الألوفيرا وزيت اللوز ثم امزج بشكل جيد والآن حصلنا على وصفة سحرية لتطويل وتقوية الرموش، احتفظ بهذا المزيج في جرة صغيرة و باستخدام فرشاة الماسكارا أو أعواد القطن طبقي هذا الخليط على رموشك، ثم اتركيه على رموشك لمدة ساعة ويمكنك تركه طوال الليل ثم يغسل بالماء، طبقي هذه الوصفة بشكل يومي وستحصلين على نتيجة رائعة من الأسبوع الأول، ستصبح رموشك أطول وأقوى ويمكنك تخزين هذه الوصفات في الثلاجة لمدة أسبوع.