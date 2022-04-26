اصبغي شعرك اللون الاحمر الناري بالبنجر في العيد

مع إقتراب عيد الفطر المبارك تبحث العديد من السيدات عن طرق لتلوين الشعر بإستخدام مواد طبيعية وذلك لإرتفاع ثمن الصبغات الكيماوية ونظرا لظروف المعيشة وأصبح الذهاب إلى صالونات التجميل عبء زائد على الأسرة بعد توفير المأكل والمشرب والملبس وفي نفس الوقت تريد كل ربة منزل التجديد والإهتمام والعناية بشعرها ورونقه وظهوره في أبهى صورة لذلك سوف نقدم لكل سيدة اليوم وصفة جبارة لصبغ الشعر باللون الأحمر الناري القوي بمكونات طبيعية مغذية للشعر وفروة الرأس.

مكونات وصفة تلوين الشعر باللون الأحمر:

كوب من زهور الكركديه.

ملعقة كبيرة من الشاي الأحمر الناعم.

ثمرة متوسطة من البنجر الطازج.

فص من الثوم.

قشر بصل أحمر.

2 كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

4 ملاعق من الحنة الطبيعية.

ملعقة كبيرة من قشر الرمان المجفف والمطحون.

ملعقة كبيرة من دم الغزال البودر.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

عصير ليمونة كبيرة.

طريقة وصفة تلوين الشعر باللون الأحمر:

نقوم بإحضار إناء عميق نضع فيه الكركديه والبنجر والثوم وقشر البصل والشاي.

نضيف إلى المكونات الماء ونرفع الإناء إلى النار حتى الغليان جيدا.

نقوم برفع الخليط من النار ونقوم بتصفيته جيدا.

نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع فيه الحنة والزبادي وقشر الرمان المجفف والمطحون ودم الغزال البودر وخل التفاح.

نقوم بتقليب المكونات جيدا ثم نضيف عليهم الخليط المغلي بالتدريج مع التقليب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي مظبوط.

نقوم بتغطية الوصفة ونتركها لتختمر ساعتين على الأقل وكلما زادت ساعات التخمير كانت النتائج أفضل بكثير.

ثم بعد أن تختمر الوصفة نضيف إليها عصير الليمون ونقلبها جيدا والذي يساعد على تثبيت لون الشعر.

نقوم بغسل الشعر بالماء الساخن والشامبو جيدا لإزالة أي أوساخ عالقة به ونزع أي زيوت ودهون بالشعر.

نقوم بتجفيف الشعر ثم نضع عليه الوصفة نقوم بلف الشعر ونترك الوصفة تجف على الشعر.

نترك الوصفة لمدة أربع ساعات على الشعر وأيضا كلما طالت المدة كلما زاد اللون جمالا في شعرك.

نقوم بغسل الشعر بالماء الدافي والبلسم فقط جيدا.

وسوف تحصلين على شعر أحمر ناري لامع وصحي .

يمكنك مضاعفة الكميات المذكورة حسب لون شعرك.

تنعيم الشعر بالمايونيز:

الكثير من الفتيات والسيدات يحبون الحصول على شعر ناعم ومرتب ولكن طرق فرد الشعر بالمواد الكيماوية في صالونات التجميل باهظ الثمن هذا بالإضافة إلى الضرر الذي تسببه هذه المواد الكيميائية للشعر ولكن اليوم سوف أعرفك على وصفة لتنعيم الشعر وفرد الشعر وصفة الكرياتين الطبيعي للشعر بإستخدام مكونات متاحة في كل منزل.