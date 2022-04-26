ماسك سحري لتفتيح البقع الداكنة وأثار حب الشباب و علاج جميع مشاكل وعيوب البشرة، هذا الماسك يجعلك تحصلين على بشرة متألقة وشابة فهذا الماسك يعمل على إزالة البقع الداكنة والتصبغات من البشرة، وكذلك يعمل على شد البشرة وإزالة التجاعيد حول العين الفم والجبين، لتحضير هذا الماسك نحتاج إلى الشاي الأخضر فهو يؤخر ظهور علامات الشيخوخة في الجلد، كما نحتاج إلى النشا فهو يزيل خلايا الجلد الميتة ويساعد على تفتيح البقع الداكنة في الجلد بفاعلية وذلك لاحتوائه على فيتامين أ، كذلك فالنشا يقلل من البثور الجلدية وظهور حب الشباب وأيضاً له دور فعال في ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.

ماسك سحري لتفتيح البقع الداكنة

مكونات الماسك :

قطعة صابون دوڨ.

كيس من الشاي الأخضر أو الشاي الأسود.

كوب صغير من الماء المغلي.

2 ملعقة صغيرة من النشا.

علاج أثار حب الشباب و عيوب البشرة

خذ قطعة الصابون وقم بنشرها باستعمال مبشرة ناعمة لاستخراج مبشور الصابون، ومن جانب آخر ضع كيس الشاي في وعاء وأضف إليه الماء المغلي ثم اترك كيس الشاي منقوعا في الماء لمدة ساعة، وبعد ذلك قم بإزالة كيس الشاي من الماء واضف النشا إلى الماء ثم امزج جيداً حتى يذوب النشا في الماء، وبعد ذلك يسكب هذا المزيج في إناء معدني وارفعه على نار هادئة جداً مع تقليب المزيج باستمرار حتى تحصلي على خليط كريمي، ثم ارفعه جانباً وبعد ذلك أضف مقدار ملعقتين كبيرتين من الصابون المبشور إلى الخليط الكريمي، ثم اخلط جيداً حتى يذوب الصابون تماماً وبعد ذلك افرغ الخليط في برطمان زجاجي واحتفظ به في الثلاجة، يظل صالح للاستخدام لفترة طويلة.

طريقة تحضير الماسك واستخدامه

طبقي هذا الماسك على بشرتك بإستخدام فرشاة نظيفة طبقيه على بشرة وجهك ورقبتك مع تجنب محيط العين، ثم اتركيه على بشرتك لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء الدافئ ثم بالماء البارد، وبعد ذلك رطبي بشرتك بالمرطب الخاص بك وكرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، وسوف تحصلين على بشرة مشدودة ومتوهجة من الاستخدام الأول، سوف تحصلين على بشرة ناعمة وخالية من التجاعيد والخطوط الدقيقة.