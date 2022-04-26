نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري البسبوسة المصرية بالقشطة Basbousa في البيت والطعم روعة في المقال التالي

البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية المصرية والشامية وهي حلوى تقدم في جميع المناسبات المصرية وتتميز بطعمها المميز ويفضلها الجميع لمذاقها الرائع ووصفة البسبوسة من الوصفات السهلة التحضير. ويتم تحضير البسبوسة بعدة طرق وبعدة أطعمة شهية ولذيذة، واليوم سوف نقدم لكم وصفة البسبوسة بالقشطة وصفة رائعة للبسبوسة تشرفك أمام ضيوفك وتبهري بها أفراد أسرتك. مقادير تحضير البسبوسة بالقشطة Basbousa: كوب ونصف من الحليب البودر.

كوب من دقيق السميد الناعم.

كوب إلا ربع من السمنة المذابة.

نصف كوب من السكر الأبيض.

علبة من القشطة.

نصف كوب من الحليب المكثف.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. مكونات تحضير القشطة للبسبوسة: 2 كوب من اللبن.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

علبة من القشطة.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

باكت من الكريم شانتيه.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الحليب المكثف المحلى لنسقي بها البسبوسة. طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة: في مقلاة غير لاصقة واسعة نضعها على النار ونضيف إليها كوب ونصف من الحليب البودر.

نعمل بتحميص الحليب البودر مع التقليب المستمر حتى يأخذ لونا ذهبيا.

إحضار وعاء عميق ونضع فيه دقيق السميد الناعم ونضيف عليه السمنة المذابة.

تقليب السميد مع السمنة جيدا حتي يتم تغليف السميد مع السمنة جيدا.

نضيف كوب من الحليب البودر المحمص للسميد والزبدة ثم نقوم بإضافة السكر.

ثم نضع الحليب السائل وعلبة القشطة ونصف كوب من الحليب المكثف المحلى.

التقليب جيدا بواسطة ملعقة كبيرة أو المضرب اليدوي ثم نضيف البيكنج بودر.

نقلب خليط البسبوسة جيدا ثم نحضر صينية مقاس 30 سم ونقوم بدهنها جيدا بالسمن أو الزبدة.

ثم نضيف لها نصف كمية خليط البسبوسة ونقوم بفرده جيدا في الصينية.

ندخل صينية البسبوسة بأول طبقة لفرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة عشر دقائق.

ثم نغلق الفرن ونقوم بإشعال الشواية حتى تأخذ البسبوسة لونا من الأعلى.

وفي هذه الأثناء نقوم بتجهيز القشطة لحشو الطبقة الثانية من البسبوسة.

في إناء عميق نضيف كوبين من اللبن وثلاث ملاعق من النشا.

نضيف ملعقتين من الحليب البودر وباكت من الكريم شانتيه.

إضافة علبة من القشطة وملعقة صغيرة من الفانيليا.

نقوم بخفق المكونات جيدا ثم نقوم برفعهم على نار متوسطة مع الإستمرار في الخفق جيدا بدون توقف حتى نحصل على قوام ثقيل نقوم برفع الإناء من النار.

نضيف خليط القشطة الساخن على البسبوسة الساخنة لكي تتماسك الطبقات معا، ونوزع القشطة على طبقة البسبوسة جيدا.

ثم نخفف باقي كمية البسبوسة بنصف كوب من اللبن ونقلب جيدا البسبوسة باللبن. عمر شويل - جدة حضري البسبوسة المصرية بالقشطة Basbousa في البيت والطعم روعة - ثقفني

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