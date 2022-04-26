استمتعي مع أطفالك بطريقة عمل الكعك الملون لعيد الفطر 2022 بمكونات في منزلك

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إذا كنتي تريدي العمل على مشاركة أطفالك لكي يشعروا بالعيد، فيجب عليك أن تقومي بإضافة بعض الألوان المبهجة التي ستضيف روح مرحة وجميلة لن ينسوها على الإطلاق، لذلك وصفة الكعك الملون من أهم الوصفات التي يجب أن تقومي باعتمادها بشكل كبير في هذا العيد، نظرًا للطعم القديم الذي ستشعرين به، بالإضافة إلى الشكل الحديث الملون المبهج الملائم بشكل كبير لبهجة العيد وفرحته، لذلك تابعي التفاصيل لتحصلي على ألذ وصفة.
طريقة عمل الكحك الملون الشهيرة بطرق بسيطة وبالصورة، نحرص الآن على جعلك تحصل على هذه الوصفة إذا كنت تحب الوصفات الجديدة التي تعد من أشهر الوصفات الجديدة التي تستطيع من خلالها أن تبدأ الآن في تغيير الحلوى التقليدية لعيد الفطر، فإذا كنت تريد الحصول على الوصفة تعرف عليها من خلال الفقرات التالية، وهذا لأننا سنحرص على جعلك تحصل على الوصفة وطريقة التحضير بحذافيرها.
طريقة عمل الكحك الملون
إذا كنت تريد التغيير من الحلوى التقليدية في عيد الفطر يجب عليك أن تتعرف على وصفة الكحك الملون الذي يعد من أهم الوصفات الحالية نظرًا للمظهر المبهج والرائع للغاية الذي قد تحصل عليه فقط من خلال التعرف عليه، وإليك الآن الوصفة عبر هذه الفقرات.
المكونات
- 2000 جرام دقيق أو طحين متعدد الأغراض.
- 1100 جرام سمن بلدي أو سمن نباتي جيد من ناحية الجودة.
- 125 جرام سمسم نيء غير محمص.
- 10 جرام خميرة فورية أو ملعقة كبيرة.
- نصف ملعقة بيكنج بودر.
- 50 جرام رائحة الكحك.
- كيس فانيلا صغير.
- 2 كوب لبن أو ماء فاتر.
- ألون جل طعام.
طريقة التحضير
- تبدأ في إحضار وعاء عميق وتقوم بوضع مقدار السمن المذب وتحرص على تسخينه لكن لا يصل إلى مرحلة الغليان.
- أبدأ في وضع كافة المقادير الجافة في وعاء عميق وأحرص على خلطهم جيدًا حتى تندمج المكونات الرافعة لكي تصبح العجينة على مستوى واحد.
- يجب عليك أن تقوم باختبار الخميرة قبل وضعها على المواد الجافة عن طريق وضع مقدار الخميرة مع اللبن أو الماء والانتظار حتى تظهر طبقة من الفقاقيع أعلى خليط الخميرة.
- نبدأ الآن في وضع السمن المذاب على المكونات الجافة ونبدأ في بس الدقيق مع السمن جيدًا حتى يصبح القوام أشبه إلى الرمل المندي.
- تقوم بإحضار السمنة الساخنة على المقادير الجافة تلاحظ وجود فوران، يجب عليك في هذه الخطوة الحذر حتى لا تصاب يديك بالحروق نتيجة سخونة السمنة أو المادة الدهنية وأحرص الآن على بسة حتى يكون العجين شبيه بالرمل.
- الآن عليك وضع محلول الخميرة مع اللبن أو الماء وتبدأ في تحريك العجين بأطراف أصابعك، لا يجب أن تقوم بعجنه حتى لا تظهر مادة الجولتين ويصبح الكحك قاسي وناشف.
- تبدأ في تقسيم العجين إلى عدة أجزاء وتحرص على وضع كل جزء في وعاء منفصل وتحرص على وضع ألوان الجل المرغوب بها، وتبدأ في تقسيم إلى كرات صغيرة حجم الواحدة 20 جرام.
- إذا كنت تريدها بلا حشو فيجب أن تقوم بنقشها ووضعها في فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 180 والتسوية على حسب التحمير.
- أما إذا كنت تريد حشوها بالملبن والمكسرات يجب أن تقومي بوضع الحشو بحجم البندقة وتبدئي في النقش وبعد ذلك تضعي الكحك في فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 200 والتسوية على حسب تحمير الكحك.
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