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أيام قليلة ونستقبل عيد الفطر المبارك والذي نستقبله بحلويات العيد المميزة والتي لاغني عنها في أيام العيد وخاصة الكعك، كعك العيد من الأساسيات التي تجدها في كل منزل في عيد الفطر المبارك واليوم سوف نقدم لكي أفضل طريقة لعمل كعك العيد الناعم والشهي واللذيذ. طريقة عمل كحك العيد المكونات كيلو من الدقيق الفاخر متعدد الإستخدامات.

2 كوب ونصف من السمنة البلدي.

نصف كوب من الحليب البارد.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

ملعقة وربع كبيرة من السمسم.

نصف كوب من السكر البودر.

ملعقة صغيرة من ريحة الكحك. لحشوة كعك بالتمر نحتاج إلى: ربع كيلو من العجوة.

ملعقة كبيرة من السمنة.

نصف ملعقة صغيرة من ريحة الكعك. لحشوة كعك بالملبن نحتاج إلى: ملعقة كبيرة من روح الموز.

نصف كيلو من الملبن السادة.

ملعقة كبيرة من السمنة.

ملعقة كبيرة من السمسم. طريقة التحضير نقوم بتجهيز حشوة الملبن للكعك نحضر وعاء عميق ونضع فيه الملبن. نضيف إليه ملعقة كبيرة من روح الموز وملعقة من السمنة وملعقة من السمسم. نقوم بعجن الملبن بالمكونات جيدا ويتم تقسيم الملبن وتشكيله على شكل كرات صغيرة. نقوم بتحضير حشوة التمر في وعاء عميق نضع العجوة والسمنة وريحة الكعك. نعجن المكونات جيدا حتى نحصل على قوام ناعم للعجوة. نقوم بتشكيل العجوة إلى كرات صغيرة جاهزة للحشو. لتجهيز عجينة الكعك نحتاج إلى وعاء صغير نضع الماء واللبن والسكر ونمزجهم جيدا. ثم نحضر وعاء كبير وعميق نقوم بإضافة الدقيق والسمسم. ونضيف إليهم الخميرة الفورية والبيكنج بودر والملح وريحة الكعك. نقوم بتقليب المواد الجافة جيدا، ثم نضع عليها السمن البلدي. ثم نقوم بتغليف الدقيق بالسمن جيدا حتى نحصل على خليط رملي. ثم نضيف إلى العجينة خليط اللبن والماء والسكر بالتدريج مع العجن. بعد ذلك نقوم بتغطية عجينة الكعك ونتركها لمدة عشر دقائق. نعمل على تشكيل الكعك ونقوم بحشوه بالتمر أو الملبن وعمل أشكال ببصامة الكعك ثم نضع الكعك في صينية الخبز. عمر شويل - جدة طريقة عمل كحك العيد بخطوات سهلة وبسيطة - ثقفني

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