بمكونات بسيطة.. حضري حلي السميد بالحليب اللذيذ بأقل التكاليف

حلى السميد بالحليب من الحلويات التي يعشقها الكثير من الأشخاص نظراً لطعمها الشهي واللذيذ، ومن المعروف أن هناك الكثير من الحلويات التي يصعب إعدادها لعدم معرفها طريقتها، ومن بين هذه الحلويات حلى السميد التي لم يعرفها بعض الناس ولكنها تتميز بالطعم الجذاب والمميز، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل حلى السميد بالحليب بأسهل طريقة ممكنة وبمكونات بسيطة متوفرة في الكثير من المنازل.

حلى السميد بالحليب

يمكنك معرفة طريقة عمل حلى السميد بالحليب اللذيذة والشهية من خلال المكونات والخطوات الآتية التي يتم ذكرها من خلال المقال، فهي تحضير منزلياً بعدة طرق مختلفة، فهو لذيذ للغاية فيفضل شراؤه جاهزاً العديد من الأشخاص، والبعض الخر يفضلون تحضيره في المنزل نظراً لسهولته وغير مكلف بالمرة، فعليك سيدتي تحضيره في المنزل لعائلتك أفضل من الجاهز تماماً.

المكونات

125 جرام بسكويت الشاي السادة.

4 أكواب من الحليب.

ربع كوب من السميد الناعم.

ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من السكر.

ملعقة من الفانيليا.

مقدار ملعقة من الماء الورد.

للتزيين

فستق حلبي.

زهر الليمون.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير حلى السميد بالحليب الطرية والخفيفة من خلال الخطوات التالية:

نحضر وعاء ونضع به حليب مع السميد بالإضافة إلى النشا والسكر، ونقلبهم جيداً ونرفع هذا الخليط على النار.

يتم ترك الخليط حتى يغلي جيداً، ثم يتم إضافة ماء الورد والفانيليا.

نحضر صينية متوسطة الحجم ونضع بها البسكويت ثم نضع عليها الخليط الذي تم إعداده.

نضع الصينية بالثلاجة لمدة ساعة حتى تجد الخليط تم تماسكه.

نقوم بعد ذلك بوضع الفستق وزهر الليمون على وجه الصينية، أو من الممكن وضع قطع من الفواكه.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل حلى السميد بالحليب الذي يحبه جميع الأشخاص، حيث تباع بأسعار مرتفعة يصعب على بعض الناس شراؤه باستمرار، لذلك يبحثون عن طريقة سهلة وبسيطة لتحضيرها في البيت في أي وقت ممكن، وتعتبر من الحلويات المناسبة لتقديمها لأسرتك أو في أي مناسبة سعيدة، ويفضل إعدادها في الصيف لأنها من الحلويات الخفيفة والشهية التي تكون طرية وسهلة الهضم.