طريقة عمل الفاهيتا الشهية في المنزل بمكونات بسيطة وطريقة سهلة ومذاق لذيذ للغاية

الفاهيتا ، من الوصفات سهلة التحضير والتي يتم تحضيرها بمكونات بسيطة كما أنها تتميز بمذاق لذيذ وشهي ومفضل لدي الكثيرين. كما أن طريقة تحضيرها في المنزل بسيطة ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الفاهيتا.

مكونات الفاهيتا

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:

نصف كيلو من لحم الدجاج المقطع.

بصلتين مقطعين شرائح.

ثمرة طماطم مقطع مكعبات.

كوب من شرائح الفلفل الرومي ألوان.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.

ونصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من ورق اللاورا البودرة.

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان والزنجبيل.

ملعقتين كبار من الصويا صوص.

عصير ثمرة ليمون.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الفاهيتا وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بإحضار إناء ونخلط فيه جميع البهارات مع بعضها البعض.

ثم بعد ذلك نضيف إليهم الليمون والصوصيا صوص.

ثم نقوم بإضافة الخليط الذي قمنا بإعداده للدجاج المقطع.

وبعد ذلك نقوم بتسوية قطع الدجاج في طاسة مدهونة بالزبدة أو السمنة ونضيف إليها ملعقة من الزيت.

وبعدما تتم تسوية الدجاج نضيف إليه البصل وبعدما يزبل البصل نقوم بإضافة الطماطم والفلفل الرومي.

ثم نترك الفاهييتا علي النار حتي يزبل الفلفل الرومي.

ثم نقوم بعد ذلك بحشوها في الساندوتشات.

وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكن تناولها مع العديد من الصوصات والسلطات اللذيذة والمميزة مثل سلطة الطحينة أو صوص الباربكيو أو البيج ماك.

طريقة عمل سلطة الطحينة

تتكون سلطة الطحينة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها تؤكل مع العديد من المشويات ومنها فاهيتا الدجاج ومكوناتها كالتالي:

ربع كوب من الطحينة الخام.

3 فصوص ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة من الزيت النباتي.

3 ملاعق من دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص البيج ماك

المكونات

أربع ثمرات من الخيار المخلل بحجم صغير.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

بصلة صغيرة.

ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

وملعقة كبيرة من المايونيز.

ملعقة صغيرة من الصوص الفرنسى.

ملعقة صغيرة من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير