مفعوله رباني النشا والبانثينول لتبييض وتقشير الوجه ومن أول استعمال فوري وتحدي

مفعوله رباني النشا والبانثينول، من اهم الوصفات التي تساعد علي تفتيح البشرة 7 درجات فوري، حيث تبحث كل فتاه عن بشرة ناصعة البياض وخالية من اي عيوب وتفضل استخدام الكريمات الجاهزة، وتأثر بالسلب علي البشرة لأنها تحتوي علي مواد ضارة وكيمائية، ولذلك انصح كل فتاه باستخدام الكريمات المصنوعة داخل المنزل بمكونات طبيعية دون مواد ضارة بالبشرة، واليوم نقدم لكم كريم طبيعي لجميع انواع البشرة سوا كانت دهنيه او جافة او حساسة، ونقدم من خلال موقع ثقفني في مقالنا هذا على طريقة مفعوله رباني النشا والبانثينول لتفتيح وتقشير البشرة 7 درجات فوري من اول استعمال.

مكونات مفعوله رباني النشا والبانثينول لتبييض

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير المستحضر داخل المنزل وهي كما يلي:-

ثلاث معالق من كريم البانثينول.

معلقتين من نشا الذرة.

معلقة من الحليب البودرة.

ربع كوب من ماء الورد.

معلقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم اليوم علي طريقتنا الخاصة تحضير أفضل مقشر النشا والبانثينول والتفتيح الرهيب بخطوات سهلة للغاية وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار إناء ثم نضع بداخله كريم البانثينول ونضف علية النشا والحليب البودرة وعصير الليمون والقليل من ماء الورد. ثم نخلط المكونات جيد حتي يصبح لدينا خليط متجانس. نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء ثم باستخدام المنشفة ننشف الوجه جيدا حتي يصبح نظيف تماما. ونضع طبقة من الخليط علي البشرة ونتركها لمدة 30 دقيقة. ثم بعد انتهاء الوقت نغسل البشرة جيدا ونكرر الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي نتائج مبهرة في التفتيح بفضل الله.

فوائد النشا والبانثينول علي البشرة

نتعرف الآن علي بعض الفوائد الخاصة النشا والبانثينول علي البشرة وكيفية الاستخدام الصحيح للكريم للحصول علي أفضل نتائج وهي كالتالي:-