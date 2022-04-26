بالخطوات البسيطة.. طريقة عمل بسكويت العيد الهش عادي وبالنشادر

يتميز عيد الفطر المبارك بالعديد من المخبوزات والطرق التي ارتبطت باسمه والتي يكون منها طريقة عمل بسكويت العيد الهش، وطرق عمل الكعك، وآلبتي فور، وما إلى ذلك من الغريبة، وغير ذلك من العجائن التي يشتاق إليها الكثير من الناس على اختلاف الأعمار من الصغير إلى الكبير، في الكثير من الدول العربية على وجه الخصوص، ومع اختلاف المسميات التي ترتبط بهذه المخبوزات من بلد إلى آخر.

طريقة عمل بسكويت العيد الهش

في هذه الفترة يبحث النساء عن كيفية عمل الكعك في البيت، وكذلك طريقة عمل بسكويت العيد الهش العادي بدون نشادر، وإليكم الخطوات والمكونات التي تحتاجين إليها لتحصلي على البسكويت العادي.

خلط كل من 3 أكواب دقيق ابيض مع 7 ملاعق من النشاء وملعقة واحدة من البيكنج بودر.

يقلب الخليط السابق جيدا بالأصبع من اجل أن يتخلل البيكنج بودر كمية الدقيق والنشا.

نضع كوب من السكر البودر أو المطحون مع كوب آخر من الزبدة ونخلطهم جيدا معا حتي ينكون خليط مثل الكريمة.

بعد الانتهاء من المزج الجيد للسكر والزبد نضع عدد 2 بيضة مع التقليب والمزج مرة أخرى.

نقوم بعد ذلك بإضافة الفانيليا مع نصف كوب من اللبن على الخليط مع الخفق الجيد.

يتم عجن الخليط كاملا ثم تركه في الثلاجة مدة نصف ساعة قبل التقطيع بالسكين أو عبر ماكينة البسكوت.

طريقة عمل البسكويت الفلاحي

طريقة عمل بسكويت العيد الهش بالنشادر الفلاحي تتمثل في ما يلي:

نأخذ ثلاث أرباع كوب سكر بودر مع كوب من السمن البلدي ونخلطهم جيدا.

نضع عدد 3 من البيض على الخليط مع المزج الجيد واحدة تلو الأخرى.

بعد الخلط الجيد للخليط السابق يتم وضع ملعقة من النشادر مع الاستمرار في الخفق.

يخلط كل من ربع لتر حليب مع فنيليا ويضاف إليه نصف كيلو من الدقيق المنخول مسبقا.

يضاف 3 ملاعق من النشا وملعقة صغيرة ملح ويتم الخلط الجيد لكافة المكونات.

يتم تقطيع العجين على شكل أصابع مستطيلة ويزج في الفرن حتى الاحمرار.

كيفية عمل بسكوت العيد بطريقة سهلة

تختلف طريقة عمل بسكويت العيد من مكان إلى آخر إلا أن أسهل طريقة لإعداد هذا البسكوت تكون عن طريق عجن الدقيق مع اللبن والسكر البودر مع إضافة الملح والنشا بكميات مناسبة ووضع اللبن الحليب إلى أن تتكون عجينة متماسكة يتم تقطيعها عن طريق الأيدي مع استعمال السكين، حيث تصلح هذه الطريقة لكافة أنواع البسكوت مع إضافة النكهة المحببة والتي تكون مثل الجنزبيل أو القرفة أو ما إلى ذلك.