نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرفي أسهل طريقة عمل الغريبة الناعمة الهشة في المنزل وكيفية تزيينها وضبط درجة حرارتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحرص كثير من السيدات في المجتمع المصري والعربي على معرفة طريقة عمل الغريبة الناعمة في المنزل بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك حيث تعد الغريبة الهشة من أركان حلوى الأعياد لدى المصريين بجانب الكحك والبيتي فور والبسكويت على مدار عقود طويلة، وتعتبر طريقة عمل الغريبة الناعمة الهشة من أسهل المخبوزات الحلوة التي تصنع بسهولة فى المنزل بأقل مقادير.

طريقة عمل الغريبة الناعمة في المنزل

ونرصد لكم عبر السطور التالية طريقة عمل الغريبة الناعمة في المنزل لاقتراب عيد الفطر حيت تزايدت معدلات البحث من قبل قطاع كبير من السيدات لمعرفة أسهل طريقة عمل الغريبة الناعمة والناجحة.

مقادير عمل الغريبة الناعمة

تحتاج الغريبة إلى ثلاث مكونات رئيسية وهما الدقيق، والزبدة أو السمنة، والسكر البودرة

نستخدم كوب ثابت لتحضير مقدار كل مكون حيث نحتاج

١ كوب زبدة او سمنه

بنفس الكوب نحضر ٢ كوب دقيق

ثم نصف كوب سكر بودره

خطوات عمل الغريبة الناعمة والناجحة بالمنزل

إخلطي في وعاء الزبدة مع السكر جيدا ويفضل أن تكون الزبدة من الثلاجة حتى تمام التجانس او حنى يصبح شكلها كريمى، ثم نقوم بتحضير الدقيق وننخله ونضيفه مع التقليب حتى تصبح العجينه جاهزة نختبرها بتدوير قطعه ونضغط فى المنتصف إذا تشققت فهى تحتاج القليل من السمن، وإذا احتفظت بشكلها فهى مظبوطة نضع العجين فى الثلاجة حتى يتماسك ثم نخرجها ونشكلها دوائر صغيرة ونرصها فى صنية سميكة يمكن تزينها ببعض المكسرات كاللوز او الفسدق او الفول السودانى وغيرهم حسب الرغبة.

درجة الحرارة المناسبة لتسوية الغريبة

نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة هادئة ١٨٠ درجة تقريبا.

نرفعها اعلى الفرن ونتركها من ١٠ دقائق لربع ساعة وننتبه حتى لا يتغير لونها.

عند إخراجها من الفرن لا نحركها من الصنية حتى تبرد لكى لا تتكسر.

وتعد الغريبة من الحلويات الشهيرة التي يحرص المصريون والمواطنين في الدول العربية على إعدادها خلال عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى والمناسبات السعيدة ضمن طقوس الاحتفالات.

وتتميز الغربية الجيدة بكونها هشة وسر نجاحها أن تكون ناعمة وتذوب في فم من يتناولها وتتميز بسرعة التحضير وقلة التكلفة، ويمكن تقديمها منفردة أو بجانب كحك وبسكويت العيد.