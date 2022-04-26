طريقة عمل معمول التمر بالسميد وسر نجاحه بقوام هش بيدوب في الفم

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يعتبر المعمول من الحلويات الأساسية التي تقدم في الأعياد والمناسبات بجانب البسكويت وبعض المقرمشات وهو يتميز بطعمه الشهي خاصة إذا تم تناوله مع كوب من الشاي ويعد أيضا وجبة سريعة وصحية قبل الذهاب للمدرسة أو العمل، ولذلك نقدم لكم أنجح طريقة لعمل المعمول بكل سهولة في البيت وبمقادير مضبوطة فتابعونا. طريقة عمل معمول التمر بالسميد المكونات: نصف كيلو من دقيق السميد.

100 جرام زبدة مذابة.

ربع ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة ماء زهر.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

2 ملعقة كبيرة سكر أبيض.

رشة محلب. مكونات الحشوة: تمر منزوع النوى.

100 جرام لوز مطحون.

نصف كوب حليب مكثف محلى.

ربع كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة. طريقة التحضير: نخلط دقيق السميد مع السكر الأبيض والخميرة وأيضا المحلب نضيف الزبدة المذابة ونفرك المكونات باليد حتى يتشرب السميد الزبدة. نغطي المكونات ونتركها لمدة ليلة كاملة لكي ترتاح في اليوم التالي يضاف إلى العجينة ماء الزهر والورد ونفرك المكونات باليد. الآن نقوم بتجهيز الحشوة عن طريق مزج التمر مع الزبدة واللوز والحليب حتى يصبح عجينة ثم نصنع كرات صغيرة. نضع الحشوة في الثلاجة لمدة ساعة لكي تتماسك قليلا بعد ذلك نشكل كرات متساوية في الحجم من عجينة السميد ونصنع بها تجويف. تضاف الحشوة بالداخل ثم يلف على هيئة كرة ويشكل داخل قالب المعمول ويرص في صينية مغلفة بورق الزبدة نكرر نفس الخطوة حتى تنتهي الكمية. ندخل المعمول إلى فرن ساخن لكي يأخذ اللون الذهبي الفاتح وعندما يبرد ضعيه في طبق التقديم وعلى الوجه القليل من السكر البودرة. طريقة عمل معمول السميد الأردني المكونات: 3 أكواب سميد ناعم.

نصف كوب دقيق.

220 جرام زبدة.

رشة ملح.

نصف ملعقة صغيرة مستكة بودر.

ملعقة صغيرة محلب.

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

ثلاثة أرباع كوب ماء فاتر.

ملعقة سكر.

نصف ملعقة صغيرة خميرة. مكونات الحشوة: ربع كيلو تمر منزوع النوى.

2 ملعقة من الزبدة.

نصف ملعقة محلب مطحون.

ملعقة صغيرة سمسم. طريقة التحضير: نقوم بتجهيز الحشوة ونخلط التمر مع الزبدة والمحلب والسمسم حتى يصبح القوام ناعم ويشكل على هيئة كرات متساوية. وعاء عميق نخلط بداخله السميد مع رشة الملح والدقيق ونبس المكونات مع الزبدة باليد ثم يغطي ويترك 6 ساعات. بعد ذلك يضاف المحلب والحليب البودرة والمستكة ثم نضع خليط الخميرة والسكر والماء الدافئ حتى تصبح العجينة متماسكة. نأخذ كرات من العجينة ونضع الحشوة بداخلها ثم يوضع في فرن ساخن حتى ينضج ويقدم وهو بارد وعلى الوجه رشة من السكر البودرة. عمر شويل - جدة طريقة عمل معمول التمر بالسميد وسر نجاحه بقوام هش بيدوب في الفم - ثقفني

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