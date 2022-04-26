نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل تكلفة اعملي بسكويت النشادر بطعم دايب في الفم وأحلى من الجاهز في المقال التالي
يعد بسكويت النشادر من المخبوزات الشهية التي يتم تحضيرها في الأعياد والمناسبات ويقبل على تناولها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات تحضيره بسهولة في المنزل، ويتم تقديم هذا النوع من البسكويت بجانب كوب من الشاي، كما يتكون من مكونات بسيطة وإقتصادية ومتوفرة في كل بيت وهي الدقيق والنشادر والزبدة والبيض ومكونات آخرى وهو مفيد جداً للأطفال حيث يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الطفل، كما أن طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل بسكويت النشادر الدايب في البيت بطعم أحلى من الجاهز.
مقادير عمل بسكويت النشادر
يتكون بسكويت النشادر من عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة وإقتصادية ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- ٣ أكواب من الدقيق.
- نصف ملعقة كبيرة من النشادر.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ربع كوب من عصير البرتقال.
- كوب إلا ربع من الزبدة الطرية.
- ٣ حبات من البيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة من الملح.
- كوب إلا ربع من السكر البودرة.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير بسكويت النشادر بشكل ناجح وأحلى من الجاهز يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الزبدة مع السكر باستخدام المضرب الكهربائي حتى تمتزج المكونات ويصبح خليط كريمي.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البيض واحدة تلو الآخرى مع الاستمرار بالخلط، ثم نقوم بإضافة الفانيليا مع الخلط.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة النشادر وعصير البرتقال مع الخفق، ثم نقوم بإضافة الدقيق مع الملح والبيكنج بودر بشكل تدريجي حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية.
- بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة، ثم نحضر صينية مفروشة بورق الزبدة.
- ثم نضع العجينة بداخل كيس الحلويات والتشكيل ونرصه في الصينية بعد ذلك ندخل الصينية الفرن لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة حتى ينضج.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن، ونتركه ليهدأ ثم نضعه على طبق التقديم ويصبح جاهز للتقديم بجانب كوب الشاي أو الحليب.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى بسكويت نشادر دايب في الفم لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.
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