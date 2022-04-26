بأقل تكلفة اعملي بسكويت النشادر بطعم دايب في الفم وأحلى من الجاهز

يعد بسكويت النشادر من المخبوزات الشهية التي يتم تحضيرها في الأعياد والمناسبات ويقبل على تناولها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات تحضيره بسهولة في المنزل، ويتم تقديم هذا النوع من البسكويت بجانب كوب من الشاي، كما يتكون من مكونات بسيطة وإقتصادية ومتوفرة في كل بيت وهي الدقيق والنشادر والزبدة والبيض ومكونات آخرى وهو مفيد جداً للأطفال حيث يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الطفل، كما أن طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل بسكويت النشادر الدايب في البيت بطعم أحلى من الجاهز.

مقادير عمل بسكويت النشادر

يتكون بسكويت النشادر من عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة وإقتصادية ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٣ أكواب من الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة من النشادر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من عصير البرتقال.

كوب إلا ربع من الزبدة الطرية.

٣ حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

كوب إلا ربع من السكر البودرة.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير بسكويت النشادر بشكل ناجح وأحلى من الجاهز يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-