إعملي كريم الأساس الطبيعي لأجمل إطلالة لك بطريقة سهلة وصحية وأضمن من مراكز التجميل

كريم الأساس من أهم القطع الأساسية في أدوات المكياج لكل سيدة وفتاة وذلك لأجمل إطلالة لك، كما يعتبر أيضا هو القاعدة الرئيسية لوضع باقي المكياج لأنه بذلك هو الذي يلامس البشرة مباشرة، وللحفاظ على بشرتنا ونضارتها يجب مراعاة أختيار كريم الأساس المناسب لكل بشرة سواء كانت هذه البشرة دهنية أو جافة، أو بيضاء أو سمراء اللون، ولابد أن يكون الكريم آمن وغير ضار بالبشرة، وهناك الكثير من الفتيات التي تقوم بشرائه بأغلى الأسعار والتي تكون نتائجه سلبية للبشرة، وذلك لما يحتويه كريم الأساس الغير طبيعي علي مواد كيميائية ضارة تعمل علي الأضرار جداً بالبشرة، حيث يظهر على البعض من الفتيات ظهور حب الشباب، والبعض الآخر يحدث لهم أحمرار وتهيج في الجلد، وكل ذلك لا يظهر في بداية أستخدام هذا الفاوندشن ولكنه تظهر هذه العلامات مع كثرة الاستعمال، ومن الآن تمتعي بوضع كريم الاساس المناسب لبشرتك وآمن وغير ضار للبشرة، والذي يساعدك في توحيد لون بشرتك، وإخفاء علامات التعب والإرهاق فيها، كما يعطي كريم الأساس الطبيعي المصنوع بالمكونات الطبيعية شكل صحي للبشرة، كما يعطي نتائج إجابية لها باستخدام وصفتنا الطبيعية في المنزل والغير مكلفة، والتي تتكون من النشا والشوفان وزيت بذور العنب والكاكاو وذلك للحصول علي أفضل كريم أساس.

طريقة تحضير وصفة كريم الأساس ومكوناته

ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أجمل وأقوي وصفة كريم الاساس المناسب، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بأفضل الطرق الصحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الطبيعية المضافة إلى طريقة عملها، وإختيار أفضلها وذلك من خلال الناحية الصحية.

المكونات

كوب واحد من النشا.

ملعقتان صغيرتان من الشوفان المطحون جيدا.

نصف ملعقة صغيرة من الكاكاو.

عشرة نقاط من زيت بذور العنب من النوع الجيد.

طريقة التحضير