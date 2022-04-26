لزوم العيد اعملي خلطة كريم جليسوليد وبودرة جونسون القنبلة للحصول على بياض فوري

تعد خلطة كريم جليسوليد وبودرة جونسون من الخلطات القوية في تفتيح البشرة وجعلها لامعة وناعمة كالأطفال، حيث تتكون هذه الخلطة من كريم جليسوليد وهو المكون الرئيسي لأنه يعمل على تفتيح ورطوبة البشرة كما يزيل خلايا الجلد الميتة، فهناك كثير من الفتيات والسيدات يبحثون عن طرق طبيعية وسريعة للحصول على بشرة بيضاء ولامعه كالثلج دون الحاجة لاستخدام مواد كيماوية تؤدي إلى تلف البشرة، وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة كريم جليسوليد وبودرة جونسون القنبلة في تفتيح البشرة.

مكونات عمل خلطة كريم جليسوليد وبودرة جونسون

يحتوي كريم جليسوليد وبودرة جونسون للتفتيح على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٥ ملاعق من زيت الخروع.

٧ ملاعق كبيرة من الجليسوليد.

نصف كوب من الماء الدافئ.

٥ ملاعق من بودرة جونسون.

نصف كوب من ماء الورد.

ربع كوب من الجليسرين.

٥ ملاعق من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من النشا.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير خلطة كريم جليسوليد وبودرة جونسون للحصول على نتيجة مبهرة يجب إتباع هذه الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط الجليسوليد مع بودرة الأطفال والجليسرين ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الماء الدافئ وماء الورد ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بإضافة النشا حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نترك الخليط ليبرد تماماً، بعد ذلك نقوم بإضافة الزيوت واحدا تلو الآخر بالإضافة القليل من كريم فيكس ثم نحفظه في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتطبيق خلطة كريم جليسوليد هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-