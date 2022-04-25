بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالكركدية للحصول على اللون الأحمر العنابي مع تغطية كاملة للشيب

يعتبر اللون الأحمر الناري في الشعر هو أحدث صيحات الموضة، ومعظم البنات والنساء يرغبون تغير لون شعرهم إلى هذا اللون، ولكن يخافون من تأثير الأكسجين والمواد الأخرى التي يضعونها على الصبغات، لأن كلها مواد ضارة بالشعر وتؤدي إلى تساقطه وظهور القشرة في بصيلات الشعر، ولذلك بحث معظمهن على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة طريقة طبيعية لتغير لون شعرها إلى اللون الأحمر الناري دون الذهاب إلى صالونات التجميل، دورنا في هذا المقال شرح جميع مكونات وطريقة تحضير في المنزل، كل ما يجب عليكِ فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات طريقة تحضير صبغة الشعر باللون الاحمر

لا يوجد أفضل من المواد الطبيعية في كل شئ، وبالأخص إذا كانت هذه الوصفة للشعر أو الوجه، لأن المواد الكيميائية تؤثر بالضرر على أي شئ، مع العلم أن لا يتبقى سوى أيام قليلة على عيد الفطر، فعظم الناس يريدون تغيير لون شعرهم وعمل أي تغيير في العيد، ونحن سوف نقدم مكونات عمل وصفة الصبغة، لكي يسهل على كل امرأة تغيير لون شعرها كيفما تشاء، وتتلخص هذه المكونات في:

ملعقتين من قشر الرمان المحمص، المجفف والمطحون الناعم جدا.

ملعقة ونصف من النشا.

ملعقة من ونصف من الحناء.

ملعقة ونصف من الكركديه المغلي والمصفاة.

ملعقة صغيرة من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة من الدقيق

القليل من القهوة السادة.

نصف ملعقة من الفازلين.

القليل من عصير الليمون.

ماء فاتر على حسب احتياج الوصفة.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها أيضا

لا تمنعي نفسك بالاعتناء بنفسك والاهتمام بها مهما كانت الظروف، حتى لو كانت ظروف المادية لا تسمح ذلك، معنا في هذا المقال سيتم شرح طريقة سهلة وبمكونات بسيطة لتحضير الصبغة، ابقوا معنا لمعرفة طريقة التحضير: