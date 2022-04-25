نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد النشا للبشرة ” بشرة البيبي ” تخلصي من الالتهابات بوصفة النشا والعسل وباقي الوصفات لزيادة جمالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة النشا عنصر طبيعي حيوي له العديد من الفوائد للجسم والبشرة، تسعى جميع النساء إلى الحصول على بشرة ناعمة و نقية ونضرة دون استخدام المكياج، ومعظمها غالي الثمن، أو أن بعضها ضار بالبشرة، بحيث يمكن استبدالها بمكونات بسيطة في المطبخ، مثل النشا الذي يعتبر من أهم المكونات الطبيعية التي لها العديد من الفوائد الصحية والجمالية للجسم.

فوائد النشا للبشرة

تساعد هذه التركيبة الغنية بالبروتين على تحفيز إنتاج الكولاجين والحفاظ على نضارة البشرة وتأخير ظهور التجاعيد.

غني بفيتامين أ الذي يساعد على إزالة البقع الداكنة وتبييض البشرة.

يحتوي على أحماض أمينية ومعادن تغذي البشرة وتنشطها.

يساعد هذا المنتج في تقليل ظهور الدهون الزائدة على الجلد.يقلل هذا المنتج من ظهور البثور.

يعمل غسول الوجه هذا على تنظيف بشرتك من السموم وتنظيف المسام وإزالة الرؤوس السوداء.

القضاء على الالتهابات التي تستهدف طبقات الجلد

ماسك النشا والعسل، للحصول على بشرة ناعمة، اخلطي ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من العسل وضعي المزيج على بشرتك، اتركيه على الجلد حتى يجف تمامًا ثم قومي بإزالته عن طريق فرك الجلد، يغسل الجلد بالماء الفاتر وكرري هذه الوصفة أسبوعيا.

ماسك النشا والحليب

اخلطي ملعقة كبيرة من الحليب المجفف مع ملعقة كبيرة من النشا.

أضيفي بضع قطرات من زيت الزيتون واخلطي جيدًا.

ضعي الخليط بالتساوي على الجلد واتركيه يجف لمدة نصف ساعة على الأقل.

يتم غسل البشرة ويتم تجفيفها برفق.

ماسك النشا للبشرة الدهنية

لعمل نشا، اخلطي ملعقة كبيرة منه مع ملعقة كبيرة من الماء الساخن، أولاً نضع زيت الزيتون على البشرة ونضع مزيج النشا على البشرة ونتركها لمدة نصف ساعة، اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم اشطفيه بالماء الفاتر لإغلاق المسام المفتوحة.

ماسك النشا والليمون للبشرة

اخلطي مقادير متساوية من النشا مع عصير الليمون، ضعي المزيج على الجلد واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يجف على الجلد، اشطف الجلد بالماء الفاتر، ثم جففه بالماء الفاتر.