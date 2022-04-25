إعملي الكرواسون الفرنسي بالشيكولاتة علي أصوله بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات والمخبوزات

الكرواسون الفرنسي بالشيكولاتة من أحلي وألذ أنواع المخبوزات والحلويات بشكل كبير، والذي ينتشر في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بشكل عام، وهو من الوجبات السريعة والتي تهدف إلى الاشباع والمحبب تناولها في جميع الأوقات، والكرواسون من أحلي المخبوزات التي يتم تناولها في وجبة الإفطار وخاصة بجانب كوب من الحليب أو كوب من الشاي أو العصير الطازج أو القهوة السادة، وهناك العديد من الطرق المختلفة لعملها والتي تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية الأخري المفيدة للصحة العامة والجسم، وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عمل ويعتقدون بأن عملها في المنزل شئ صعب، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية لعمل ألذ وأحلي كرواسون فرنسي بالشيكولاتة

طريقة عمل الكرواسون الفرنسي بالشيكولاتة ومكوناته

ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كرواسون فرنسي بالشيكولاتة الشهية، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية والمفيدة، وكل ذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية، ولذلك فإن دائما ما ننصح بضرورة عمل الكرواسون الفرنسي في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية وآمنة، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال.

المكونات

ثلاث كوب من الدقيق الأبيض.

كوب ماء دافئ.

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب حليب.

نصف ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الزبدة المملحة الباردة.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

طريقة التحضير