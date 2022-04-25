نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا بنقليه غلط ملعقة واحدة ضعيها على الباذنجان المقلي مش هيشرب زيت نهائيا وهيبقي مقرمش ولذيذ في المقال التالي
لباذنجان المقلي يحب تناوله الجميع، وتعتبر وجبة الإفطار لأي شخص لا تخلو من طبق الباذنجان المقلي أو المخلل، مع العلم أنه يحتوي على نسبة حديد عالية تمد الجسم بالطاقة اللازمة له، ولكن بعض الناس الذين يعانون من سمنة مفرطة أو مشكلة في تناول الأطعمة المقلية لا يستطيعون تناول الباذنجان المقلي، فلذلك نحن سوف نقدم لهم طريقة رائعة لقلي الباذنجان بدون أن يتشرب نقطة زيت واحدة، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة لكي تتعرفوا على أسرار هذه الطريقة السحرية والرهيبة لقلي الباذنجان، ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات قلي الباذنجان بدون ما يتشرب زيت
لما له من فوائد كثيرة لا حصر لها عند تناوله، وله أكثر من طريقة الطهي، فيمكن تحضير الباذنجان محشي أرز، أو باذنجان مسلوق أو باذنجان مقلي، وعلى الرغم من كثرة أشكال إلا أن الباذنجان المقلي لا غنى عنه في جميع الشعوب، ونحن سوف نقدم لكم مكونات الباذنجان بدون أن يتشرب نقطة زيت واحد، ابقوا معنا:
- كيلو من الباذنجان الأبيض أو الأسود أو الرومي.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف ملعقة من الدقيق.
- رشة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة من الزيت.
- صينية مناسبة لحجم الباذنجان.
طريقة تحضير وصفة الباذنجان المقلي
نظرا لرغبة الكثير من الأشخاص الذين لا يستطيعون تناول أي طعام مقلي، نحن قدمنا لهم وصفة الباذنجان المقلي من غير زيت غزير، ويمكنك تناول أي كمية منه لأنه صحي ومفيد جيدا، ونحن قدمنا لكم المكونات في الفقرة السابقة، وفي هذه الفقرة سيتم شرح طريقة تحضير الوصفة:
- يجب غسل الباذنجان ويتم تقطيعه بالحجم الذي تريده.
- يجب وضع النشا والدقيق والملح والفلفل الأسود في طبق عميق ثم يتم التقليب جيدا.
- ويتم أخذ كل شريحة من الباذنجان ويتم تقليبها في الدقيق والنشا، مع مراعاة أن تكون الطبقة رقيقة.
- يتم تكرار هذه الخطوة حتى نتخلص من الكمية كلها.
- يتم رصها في صينية، ثم يتم رش كمية قليلة من الزيت، ثم يتم إدخالها الفرن على درجة حرارة 190 درجة.
- يتم التقليب على الوجه الآخر حتى يحمر الوجه الأول.
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