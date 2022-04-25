طريقة عمل حلوى البيتي فور بقوام ناعم بمكونات بسيطة ومتوفرة وطريقة سهلة للغاية

حلوى البيتي فور ، من ألذ أنواع الحلويات التي يتم إعدادها، فهي تتميز بقوام هش ومذاق غني ولذيذ للغاية، كما أن طريقة تحضيرها في المنزل كذلك سهلة وبسيطة للغاية ولا يتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلوى البيتي فور.

مكونات حلوى البيتي فور

تتكون هذه الوصفة اللذيذة والمميزة من مكونات بسيطة ومكوناتها كالتالي:

كوب من السكر.

كوبين من الزبدة.

أربع أكواب من الدقيق.

عدد ٣ صفار البيض وبيضة كاملة.

١٥٠ جرام مربى ونكهة المربى حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من روح الموز أو أصنص الموز.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلوى البيتي فور وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بإحضار إناء ونخلط فيه كلا من الزبدة والسكر ونضربهم جيدا مع بعضهم البعض بواسطة المضرب الكهربائي.

ونستمر في الضرب حتى يصبح الخليط بقوام كريمي.

وبعدما يأخذ الخليط القوام الكريمي نضرب معه كمية البيض كل بيضة على حدي ونضرب الخليط جيدا مع البيض.

ثم نقوم بإضافة الدقيق ونقلبه مع الخليط تقليبا خفيفا حتي يتجانس الدقيق مع الخليط بحيث لا تصبح العجينة بقوام مطاط.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع العجينة في الماكينة المخصصة لتشكيل البيتي فور ونشكله حسب الرغبة ونرصه علي الصاج.

بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجه مئوية.

ثم نقوم بإدخال البيتي فور في الفرن لمدة ٩ دقائق.

وبعدما تتم تسويته نقوم بإخراجه من الفرن.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع المربى أو الصوصات الحلوة مثل صوص النوتيلا أو صوص الشوكولاتة البيضاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومكوناته كالتالي: