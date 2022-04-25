نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السمبوسك المقرمشة بحشوات مختلفة وتحضير عجينتها في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل السمبوسك يكثر البحث عنها علي الأنترنت من كافة أنحاء العالم العربي وهذا لسهولة تحضيرها وإقبال الأطفال والكبار عليها حيث تعد من أفضل المقبلات المرغوب بها على السفرة العربية، وتتميز السمبوسك بتنوع الحشوات الداخلية لها فمنها ما يقدم بعصاج اللحم ومنها بالخضروات المشكلة ومنها مفروم الدجاج المتبل وايضا يمكن حشوها بالجبن المتنوعة ومن خلال موقعنا سوف نقدم لكم تلك الطريقة السهلة التي تبحث عنها الكثيرات لإرضاء الأسرة وكافة أفرادها.

طريقة عمل السمبوسك

لنتعرف علي طريقة تحضير السمبوسك باللحمة، كما يفضل الكثير طعم اللحم عن الحشوات الأخرى للسمبوسك فقومي بتحضير العجينة الخاصة، وما عليكي إلا أن تعصجي اللحمة بكمية من البصل والتوابل اللازمة مع الفلفل الحار والألوان وبعض الكزبرة الخضراء المفرومة، وتوضع الحشوة داخل السمبوسك ويتم قليها في كمية مناسبة من الزيت وتقدم ساخنة مع البطاطس المحمرة والكاتشب.

افضل طرق تحضير عجينة السمبوسك

فيما يلي سوف نستعرض معكم طريقة عمل السمبوسك بعد أن نوضح لكم طريقة عمل العجينة الخاصة بها وهي كالآتي:

2 كوب من الدقيق الأبيض.

كمية مناسبة من الماء للعجن.

قليل من السكر وبعض الملح.

ملعقة كبيرة من الزبدة النباتية.

طريقة التحضير في خطوات

توضع كمية مناسبة من الماء في وعاء عميق ثم قومي بإضافة كمية السكر والملح وقلبيهم جيدا.

ثم قومي برفع الوعاء على النار وضيفي الزبدة بعد أن تسخن.

بعد غليان الماء بالمكونات المضافة قومي برفعة من النار وضعي الدقيق.

ومن ثم قومي بتقليب الخليط وفركه بطريقة جيدة حتى تحصلي على عجينة لينه سهلة الفرد.

كذلك قومي بفرد العجينة وتقطيعها إلى أحجام طولية متساوية.

كما يحضر الحشو المحبب إلى الأسرة.

يتم قلي السمبوسك في طاسة حتى تكتسب اللون الذهبي.

طريقة عمل السمبوسك بالجبن

لطريقة عمل الجلاش الحادق في المنزل ، كما يمكن تحضر عجينة السمبوسك من خلال الدقيق والزبدة وقليل من الملح والسكر وتفرد للحصول على عجينة رقيقة وفيما يلي طريقة عمل هذا الطبق المفضل بالجبنة:

قليل من الجبنة الفيتا البيضاء المهروسة.

نصف كوب من البصل الأخضر المفروم.

بصلة مفرومة.

ربع كيلو من الجبن الموتزريلا المبشور.

طريقة تحضير الحشو: