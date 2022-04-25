سحري وسريع فرد الشعر المجعد الغير مفرود بطريقة البروتين الجديدة بدون اجهاد

طريقة فرد الشعر بالبروتين الطبيعي طريقة فعالة وسريعة حيث يعاني كم هائل من السيدات من الشعر المجعد الغير مفرود الأمر الذي جعلهم يصرفون مبالغ كبيرة جدًا من المال من أجل التوصل إلى أفضل علاج يساعد على فرد الشعر كما يحوله من شعر جاف خشن إلى شعر رطب وناعم، ومن شعر ضعيف مقصف إلى شعر قوي وصحي، ومن شعر باهت غير ملفت للأنظار إلى شعر لامع وساحر، كل هذه الأشياء متوفرة في نوع معين من أنواع العلاجات الكثيرة الموجودة هذا النوع هو البروتين الطبيعي.

طريقة فرد الشعر بالبروتين الطبيعي

البروتين الطبيعي هو عبارة عن وصفات تم تحضيرها بشكل يدوي بالاستعانة ببعض المواد الطبيعية التي سوف تنعم الشعر مهما كان الشعر خشن جدًا وعنيد أو مجعد، هذه الوصفات تعتبر أقوى بروتين طبيعي للشعر.

وذلك لأنها ليس فقط تعمل على تنعيم الشعر بشكل سريع جدًا من أول مرة، إنما تغذي الشعر أيضًا وتعالجه من مشاكل خطيرة جدًا مثل التساقط بالإضافة إلى أنها تساعد على نمو الشعر بسرعة رهيبة.

بذر الكتان بروتين طبيعي لفرد الشعر

بذر الكتان مفيد جدًا للشعر وذلك لاحتوائه على أحماض دهنية تعمل على نعومة الشعر ولمعانه، كما يحتوي بذر الكتان على الأنزيمات التي تعالج تساقط الشعر والصلع.

المكونات

2 ملعقة كبيرة من بذر كتان وهو متوفر عند العطار وسعره رخيص جدًا.

كوب من الماء كبير.

طريقة التحضير والاستعمال