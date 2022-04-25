نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السوشي الياباني الأصلي المقلي والمطبوخ فى المنزل في المقال التالي

فى الفترة الأخيرة إنتشر الأكل الياباني وصار مشهور جداً وأقبل البعض عليه ومن ضمن هذه الأكلات هو السوشي فقد إنتشر فى بلدان كثيرة ويعتبر السوشي عبارة عن لحم سمك ملفوف بالأرز ويكون سمك ني أو أعشاب بحرية والسوشي له أنواع كثيرة مختلفة، وسوف نقوم بذكر طريقه تحضير السوشي بطريقة صحية فى المنزل. مكونات عمل سوشي عربي: 3 كوب أرز ياباني.

ثلاثة أرباع كوب ماء.

ثلث كوب خل أرز.

3 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

8 ثمرات ورق أعشاب بحرية.

حشو متنوع حسب الرغبة من الخضار والسمك. طريقة تجهيز أرز السوشي: نقوم أولا بإحضار وعاء ثم نقوم بغسل الأرز. ونقوم بوضعه على النار فى إناء على النار يسلق لمدة لا تقل عن 15 دقيقة حتى يستوي. نحضر مقلاة ونضع فيها السكر والملح وخل الأرز نقوم بوضعهم على النار ونقلبهم، ثم نقوم بتقليل النار عليها حتى يذوب الملح والسكر جيداً. بعد أن يذوب السكر والملح نقوم بصب المزيج على الأرز ويقلب ويترك ليبرد. طريقة تجهيز لفائف السوشي: نقوم بإحضار أوراق الأعشاب البحرية على سطح مستوي، وبعد ذلك نقوم ببل الأيدى بالماء. نقوم بإضافة كمية مناسبة من الأرز على ورق الأعشاب ونضغط عليها حتى يكون الأرز مضغوط على الورقة. نضع الخلطات المفضلة من السمك فى الأرز من الوسط. نقوم بعد ذلك بلف ورقة الأعشاب بالأرز والسمك بلطف حتى تكون هيئة رول كاملة. بعد لف اللفافة نقوم بتقطيع السوشي على قطع صغيرة، ويقدم جاهزاً بعد ذلك. مكونات عمل السوشي المقلى: 1 حبة بيض.

ثلاث أرباع كوب ماء مثلج.

ثلاث أرباع كوب دقيق ونص ملعقة صغيرة خميرة فورية.

نص ملعقة صغيرة سكر.

8 قطع جمبري مقشر.

8 ثمرات كوسا مقطعة شرائح كبيرة.

2 ثمرة افوكادو شرائح.

4 كوب زيت. طريقة التجهيز: نقوم بإحضار وعاء ووضع فيه الزيت ووضعه على النار حتى يسخن. نقوم بوضع الدقيق والسكر والماء البارد ونمزجهم مع بعضهم. نضع الكوسا مع الافوكادو ونفرمهم مع بعضهم جيداً. نقوم بتحضير كرات من الكوسا والافوكادو ونغمرهم فى مزيج الدقيق ثم نضعهم فى الزيت الساخن. نقوم بتقليب الكرات فى الزيت لمدة لا تقل عن 2 دقيقة ثم نقوم بإزالتها وتركها تبرد. نقوم بغمس الجمبري فى مزيج الدقيق ثم نقوم بوضعه في الزيت ويقلي. وبعد أن نقليه نقوم بتقديم الجمبري مع كرات الكوسا والافوكادو وتقدم وهو ساخن للأكل. مكونات عمل السوشي المطبوخ: 1 كوب أرز حبة متوسطة.

1 سمكة فيليه.

1 ثمرة خيار.

1 ثمرة فلفل حلو.

صلصة صويا.

ملعقتين زنجبيل.

توابل سمك.

ملح.

ملعقتين عصير ليمون.

ملعقتين خل أبيض.

ملعقة كاري.

ملعقة سكر.

1 ثمرة افوكادو.

زيت زيتون. طريقة تجهيز أرز سوشي: نقوم أولا بإحضار وعاء ونقع الأرز فيه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. بعد فوات الوقت نقوم بغسل الأرز جيداً ثم نقوم بعمل الأرز وطبخه بالطريقة المعتادة، ونضيف إليه السكر والخل وزيت الزيتون وتقليبه جيداً وتركه يبرد. نقوم بتقطيع سمك الفيليه شرائح رفيعه ونضيف عليها الخل الأبيض وملعقة ملح ونتركها لمدة 10 دقائق. نحضر طاسة ونقوم بوضعها على النار ونضيف بها الخيار والفلفل الأخضر والافوكادو، ونضيف عليهم صوص الصويا. وتوابل السمك والزنجبيل والكاري وملعقة زيت زيتون والليمون ونقلبها ونتركه لمدة لا تقل عن 5 دقائق. نقوم بعمل الفيليه بوضع شرائح السمك في صينية ونضعها فى الفرن ونشعل الشواية لمدة لا تقل عن 5 دقائق، وبعد ذلك نقوم بإضافة الفيليه على صلصة الخيار والفلفل. وبعد ذلك يقدم للاكل جاهزا. لتحضير لفائف السوشي: نقوم بإحضار ورق القصدير ويقطع مستطيل ويفرد عل سطح مستوي. نقوم بإضافة الأرز على الورقة ونضيف طبقة صلصة وطبقة سمك فيليه ونضغط عليه ونلفها ببطئ حتى تكون متماسكة. نقوم بتقطيع اللفائف قطع متوسطة أو صغيرة، وبعد ذلك نقوم بإزالة ورق القصدير من الخارج ويقدم. عمر شويل - جدة طريقة عمل السوشي الياباني الأصلي المقلي والمطبوخ فى المنزل - ثقفني

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