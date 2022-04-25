طريقة عمل اللانشون البيتي بمكونات غير مكلفة وبطعم صحي ولذيذ

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طريقة عمل اللانشون البيتي، يعشق الأطفال والكبار اللانشون وعمل سندويتشات مفضلة لهم به، ويمكن عمل اللانشون بالكثير من طريقة مختلفة ويحتوي أيضا على مكونات تعطى له طعم مميز مثل الفلفل الأسود والزيتون الأخضر ويمكن أيضاً تحضيره بالدجاج، فسوف نحضر طريقة عمل اللانشون البيتي بالدجاج واللحم في المنزل بطريقة سهلة وآمنة. طريقة عمل لانشون اللحم المقادير:- نصف كيلو من اللحم المفروم.

٤ أو ٥ قطع جبنة مثلثات.

٢ بيضة.

٣ بياض بيض.

٣ ملاعق من البابريكا.

ملعقة من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من البصل البودر.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

عود قرفة.

ثلاث ورقات لورا.

مكعب مرقة دجاج.

زيتون اخضر.

فلفل أسود. الطريقة:- في محضر الطعام نضع اللحم والجبن المثلثات ونمزج جيداً على أعلى سرعة حتى تتجانس المكونات تماماً

نضيف بياض البيض والبيض بالكامل ونستمر في الخفق حتى تختلط مكونات اللانشون.

نقوم بإضافة الثوم المهروس والبصل البودر والبابريكا والملح والفلفل الأسود ونخفق حتى نحصل على عجين لحم متماسكة وطرية.

نضع الفلفل الأسود الحب أو الزيتون الأخضر ونعجن ثم توضع عجينة اللحم في طبق ثم نقوم بإحضار ورق زبدة ثم يلف على شكل اسطوانه ويغلق جيداً من الجوانب

ثم يلف مرة أخرى في ورق ألومنيوم ثم نضيف ورقة ألومنيوم أخرى وتغلق من الجوانب تماما حتى لا يتسرب الماء إلى اللانشون بالداخل.

نحضر وعاء مملوء نصفه ماء ثم يوضع به ورق اللورا والقرفة ومرقة الدجاج.

ترفع على النار وتترك حتى الغليان ثم نضيف اليها اسطوانة اللانشون وتترك لمدة ساعة حتى تمام التسوية.

تخرج من الوعاء وتوضع جانباً حتى تبرد تماماً.

توضع في الثلاجة لحين الاستخدام.

عند التقديم نقوم بإحضار اللانشون من الثلاجة ويقطع إلى شرائح دائرية رفيعة جدا وتوضع في طبق وتقدم مع

الخبز البلدي أو الفينو. طريقة عمل لانشون الدجاج البيتي المقادير:- ربع كيلو من الدجاج المفروم.

٥ قطع من الجبنة المثلثات أو ٥ ملاعق من الجبن الكريمي.

٣ ملاعق كبيرة من الدقيق.

٥ بيضات كاملين.

مكعب مرق دجاج.

٢ ملعقة من الزيت النباتي.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات دجاج.

ثوم بودر.

حبهان مطحون. الطريقة:- نضع جميع المكونات في محضر الطعام ونقوم بفرمه وخلطها مع بعض جيدا حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة.

نحضر ورق خبز ونضع عليه اللانشون ويلف على شكل رول ثم يوضع في كيس حراري أو يلف في ورق استرتش ويوضع في ماء مغلي ويترك لمدة ٤٥ دقيقة ثم يخرج من الوعاء ثم يهدأ ويوضع في الثلاجة لمدة ٤ ساعات حتى يتم تبريده وتماسكه تماماً.

يقدم اللانشون في طبق التقديم مع وجبات أخرى مفضلة لديكم. عمر شويل - جدة طريقة عمل اللانشون البيتي بمكونات غير مكلفة وبطعم صحي ولذيذ - ثقفني

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