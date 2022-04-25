بوتوكس طبيعي كريم بذور الكتان السحري لشد الوجه وإزالة التجاعيد

كريم بذور الكتان السحري، من الكريمات الطبيعية التي تستخدم لعلاج التجاعيد وشد الوجه وهو من الكريمات التي يتم صنعها بطريقة سهلة وبسيطة داخل المنزل دون الحاجة إلي شراء الكريمات غالية الثمن أو الذهاب إلى مراكز التجميل لعمل الجلسات المخصصة للبشرة، فهو يعتبر من الكريمات التي لها تأثير وقوي وسريع ففي خلال أيام من استخدامه يعطي نتائج مبهرة في إزالة التجاعيد وإعطاء البشرة نضارة وتفتيح ملحوظ من أول استخدام للكريم فهذا الكريم سحر للبشرة لاحتوائه على مكونات طبيعية تساعد على ترطيب البشرة والحفاظ عليها من العوامل البيئية التي تؤثر عليها وتعرض لها بشكل يومي، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة سهلة وبسيطة لعمل كريم بذور الكتان السحري بالمنزل.

مكونات عمل كريم بذور الكتان

2ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة كبيرة من الأرز.

ملعقة كبيرة من الشوفان.

كوب كبير من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

1ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة عسل.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم بذور الكتان السحري بخطوات سهلة جداً بالمنزل هي كما يلي:-

في وعاء الخلاط (المطحنة) نقوم بإضافة الأرز البيض، ثم نضيف بذور الكتان والشوفان.

ثم نقوم بطحن المكونات، حتي تصبح المكونات ناعمة جداً.

نضع المكونات في وعاء قابل للطهي، ثم نضيف إليه كوب من الماء ونقلب المكونات جيداً.

ثم نضع الوعاء على نار متوسطة ونتركه حتي يغلي قليلاً.

نرفع الوعاء عن النار ونتركه يهدأ قليلاً، ثم نقوم بتصفية الخليط باستخدام شاش نظيف داخل طبق.

ثم نضيف إلي الخليط المصفي ملعقة من زيت جوز الهند وملعقة من ماء الورد ونمزج المكونات جيداً بعد كل إضافة.

ثم نقوم بإضافة ملعقة من العسل الأبيض ونمزج الخليط جيداً، حتي تتجانس جميع المكونات.

نسكب الخليط في عبوة نظيفة ومحكمة الغلق، ثم يحفظ لمدة أسبوع داخل الثلاجة.

طريقة استخدام الكريم