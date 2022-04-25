بأقل تكلفة طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت بمكونات سهلة وبسيطة وبطعم زي الجاهز

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طريقة عمل الجبن الرومي البيتي، تعتبر الجبن الرومي من أحلى وأخف أنواع الأجبان التي يفضلها الجميع، وتعد من الاجبان المغذية ذات قيمة غذائية عالية، فهي تعتبر مصدر غني بالكلسيوم الذي يحافظ على الأسنان والعظام ويجعلهم أكثر قوة، ويوجد ميمي اخر الجبن الرومي وهى الجبن التركي، يعد تحضيرها من أصعب الوسائل ولكن سوف نحاول بقدر المستطاع أن نقدمها لكم بطريقة سهلة وسلسة. طريقة عمل الجبن الرومي المقادير:- كيلو من الحليب السائل كامل الدسم.

ربع كوب من القشطة.

كوب ونصف من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ربع كوب ماء مثلج. الطريقة:- في وعاء على النار نقوم بغلي الحليب على درجة حرارة متوسطة.

يضاف إليه الزبادي ونحرك جيداً حتى يختلط الزبادي مع الحليب.

نستمر في الخفق حتى مدة ١٠ دقائق ثم نضيف القشطة ونمزج جيداً.

نقوم بتذويب الملح والفلفل الأسود في الماء المثلج ونضيفه إلى خليط الحليب والقشطة.

بعد مرور ٥ دقائق نحضر شاشة بيضاء ونضعها على مصفاة ثم نقوم بوضع الجبن عليها وتوضع لمدة يوم كامل أو حتى يتم تصفيتها من من الماء الزائد.

نزيل الشاشة ونترك الجبن على المصفاة لمدة يوم آخر ثم تكرر هذه الخطوة لمدة يومين.

توضع الجبن في علبة محكمة الغلق حتى الاستخدام وتوضع في الثلاجة.

توضع في طبق التقديم بجانب اللانشون والفينو. طريقة أخرى لعمل الجبن الرومي بالمنزل المقادير:- ٢ كيلو حليب بلدي.

كوب ونصف من النشا.

كوب زيت نباتي.

٢ ملعقة صغيرة من الملح.

٢ ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع كيلو من الجبن الرومي القديمة.

٨ قطع من الجبن المثلثات.

رشه بودرة زعفران أو كركم. الطريقة:- نقوم بتحضير الحليب المغلي مسبقاً ونقوم بتدفئة الحليب نضع عليه الجبن الرومي القديمة والجبن المثلثات ثم ترفع على النار حتى تذوب الجبنة تماماً.

نضيف الكركم أو الزعفران ونقلب جيدا حتى يصبح لون الحليب أصفر.

نضيف الفلفل الأسود على المزيج ثم نستمر في التقليب ثم نقوم بتذويب النشا في كمية من الحليب ونسكبه على الحليب الساخن على النار ونقلب جيدا باستمرار حتى نحصل على قوام كريمي متماسك.

ترفع من على النار بعد تسوية الجبن وتترك حتى تهدأ لمدة ٥ دقائق.

نقوم بتحضير علبة محكمة الغلق وتدهن بقليل من الزيت ثم نقوم بسكب الجبن في العلبة وتترك خارج الثلاجة حتى تبرد تماماً ثم توضع في الثلاجة بعد تغطيتها لمدة يومين حتى تتماسك تماماً.

تقلب في طبق مستدير ثم تقوم بتقطيعها حسب الرغبة وتقدم. عمر شويل - جدة بأقل تكلفة طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت بمكونات سهلة وبسيطة وبطعم زي الجاهز - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأقل تكلفة طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت بمكونات سهلة وبسيطة وبطعم زي الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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