نيولوك العيد.. طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح في البيت أحلى من الكوافير

طريقة صبغ الشعر باللون البنى الفاتح، ترغب معظم السيدات بالقيام بصبغ شعرها من حين لأخر للشعور بالتغيير فى مظهرها والحصول على إطلالة مميزا وأكثر جاذبية، ويعد صبغ الشعر باللون البنى من الألوان الشائعة التي لا تبطل موضتها حيث أنه من الألوان الهادئة التي تليق على جميع درجات البشرة وتعطى مظهرا طبيعيا وجاذبية من نوع خاص فى نفس الوقت، إلى جانب أنه اللون الأنسب لكل امرأة تريد أن تقوم بإخفاء شيب الشعر ومنحها الشعور بالشباب والثقة.

وهناك الكثير من تدرجات الصبغة باللون البنى فهناك البنى الغامق والبندقى والفاتح المائل إلى الأشقر وغيره من الألوان التي تعطى انعكاسات مثل اللون النحاسي أو البرتقالي أو الذهبي، واليوم سنتعرف على طريقة صبغ الشعر باللون البنى الفاتح والأدوات المستخدمة فى الحصول عليه.

طريقة عمل صبغة الشعر البنى الفاتح

الأدوات المستخدمة لصبغ الشعر:

عبوة من الصبغة اللون أشقر رمادي فاتح جدا.

عبوة من الصبغة اللون الأشقر الذهبي.

مشط.

قفازات بلاستيكية.

مشابك شعر.

علبة فازلين.

وعاء.

فرشاة صبغة.

خطوات صبغ الشعر في البيت