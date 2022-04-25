نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيولوك العيد.. طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح في البيت أحلى من الكوافير في المقال التالي
طريقة صبغ الشعر باللون البنى الفاتح، ترغب معظم السيدات بالقيام بصبغ شعرها من حين لأخر للشعور بالتغيير فى مظهرها والحصول على إطلالة مميزا وأكثر جاذبية، ويعد صبغ الشعر باللون البنى من الألوان الشائعة التي لا تبطل موضتها حيث أنه من الألوان الهادئة التي تليق على جميع درجات البشرة وتعطى مظهرا طبيعيا وجاذبية من نوع خاص فى نفس الوقت، إلى جانب أنه اللون الأنسب لكل امرأة تريد أن تقوم بإخفاء شيب الشعر ومنحها الشعور بالشباب والثقة.
وهناك الكثير من تدرجات الصبغة باللون البنى فهناك البنى الغامق والبندقى والفاتح المائل إلى الأشقر وغيره من الألوان التي تعطى انعكاسات مثل اللون النحاسي أو البرتقالي أو الذهبي، واليوم سنتعرف على طريقة صبغ الشعر باللون البنى الفاتح والأدوات المستخدمة فى الحصول عليه.
طريقة عمل صبغة الشعر البنى الفاتح
الأدوات المستخدمة لصبغ الشعر:
- عبوة من الصبغة اللون أشقر رمادي فاتح جدا.
- عبوة من الصبغة اللون الأشقر الذهبي.
- مشط.
- قفازات بلاستيكية.
- مشابك شعر.
- علبة فازلين.
- وعاء.
- فرشاة صبغة.
خطوات صبغ الشعر في البيت
- مشطي شعرك جيدا لكى يصبح مفرود وخالي من أي تشابك لسهولة عملية فرد الصبغة على الشعر.
- قسمي شعرك إلى أربعة أقسام واربطي ثلاثة منهم بمشابك الشعر واتركي الجزء الرابع للبدء به.
- وزعي طبقة من الفازلين فى أعلى الجبهة وخلف الأذنين والرقبة حتى لا تتصبغ هذه المناطق بلون الصبغة.
- اخلطي معجون الصبغة مع الأكسجين المتواجد فى عبوة الصبغة وقلبيهم جيدا حتى تحصلي على قوام كريمي.
- ارتدى القفازات البلاستيكية فى يدك ويفضل ارتداء ملابس قديمة أيضا.
- وزعي خليط الصبغة على خصلات الشعر مع الحرص على ترك مسافة 2 سم من الجذور لم تقومي بصبغها حاليا.
- بعد الانتهاء من صبغ جميع خصلات الشعر انتظري حوالى 20 دقيقة ثم قومى بصبغ جذور الشعر المتبقية وذلك لأن جذور الشعر تتلون سريعا مقارنة بالأطراف واتركي الصبغة على الشعر عشر دقائق أخرى.
- اغسلي الشعر بالماء والبلسم جيدا ثم جففي شعرك بالمجفف الكهربائى، واستمتعي بلون شعر بني فاتح فرحى نفسك به قبل العيد مش هتندمي.
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