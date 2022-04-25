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طريقة عمل الكرواسون بالجبنة، تعاني الكثير من ربات البيوت بالحيرة في تقديم أصناف مختلفة من الأطعمة التي

تنال إعجاب أفراد أسرتها، حيث تحتاج كل ربة منزل يوميا إلى تقديم العديد من الأصناف المختلفة من المأكولات، وتلجأ إلى عمل المعجنات المتنوعة ومنها الكرواسون الذي يقبل عليه الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار لما تتميز بمذاقها الجميل. طريقة عمل الكرواسون بالجبنة المقادير حبة واحدة من البيض المخفوق.

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة المطحون.

مقدار مناسب من الجبنة البيضاء.

مقدار مناسب من الجبنة الشيدر.

ملعقة كبيرة من الزعتر الناشف.

خمسة أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من اللبن السائل.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب واحد من الزبدة السائلة.

كوب ونصف من الماء الفاتر.

ثلاث ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق صغيرة من ملح الطعام.

خمسة ملاعق من الحليب البودر. طريقة التحضير نضع خمسة أكواب من الدقيق الأبيض في إناء عميق ثم نضيف إليه كوب ونصف من الماء الفاتر ثم نضع عليهم ملعقة كبيرة من اللبن السائل ونقلبهم مع بعض جيدا.

نخلط كوب واحد من الزبدة السائلة مع نصف كوب من زيت النباتي ثم نضيفها إلى خليط الدقيق ثم نضيف عليه خمسه ملاعق من الحليب البودر ثم نضيف إليه ثلاث ملاعق من الخميرة الفورية وثلاث ملاعق من ملح الطعام ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزعتر الناشف وندمج جميع المكونات مع بعض جيدا حتى تتشكل عجينة لينة متماسكة.

نغطي العجينة ونتركها لمدة كافية حتى يتم تخميرها ونضعها في مكان دافئ حتي يساعد علي تخميرها.

نأتي بالعجينة بعد تخميرها ونبدأ في تقسيمها على شكل كرات متوسطة في الحجم ثم نقوم بفرد كل كرة على حدى على سطح باستخدام النشابة في فردها.

نضع قليل من الزبدة السائلة على كل طبقة من العجين حيث نضع كل كرة على الآخرين بعد فردة ومابينهم قليل من الزبدة وتقطيعها على شكل مثلثات.

نضع حشو الجبنة البيضاء والجبنة الشيدر علي كل مثلث ونقوم بلف العجينة جيدا.

ندهن صينية بقليل من الزبدة ونبدأ في رص عجينة الكرواسون بداخلها ونضيف حبة من البيض المخفوق علي وجهها حتي تعطي اللون الذهبي عند تسويتها.

ندخل الصينية الفرن ونتركها حتي يتم نضجها حيث تكون جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكرواسون بالجبنة بعجينة قطنية وبطعم هش وخفيف - ثقفني

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