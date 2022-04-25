طريقة عمل الغريبة الناعمة في المنزل بخطوات بسيطة “طريقة عمل الغريبة بالسميد”

طريقة عمل الغريبة تفكر الكثير من السيدات، وربات المنزل هذه الفترة في تحضير أشهى وألذ أنواع الحلويات والمخبوزات التي تخبز في العيد مثل كعك العيد والبيتي فور والبسكويت والغريبة بكل بيت لذلك سنعرفه في هذا المقال على طريقة عمل الغريبة، بإمكان كل سيدة عمل الغريبة في المنزل لضمان الحفاظ على صحة المكونات، وجودتها، وخاصة أن الغريبة يجب أن تكون ذات مذاق حلو، وملمس ناعم يذوب في الفم حتى تكون مخبوزة باحتراف مثل المحلات، وأفضل منها أيضا، لذلك أتينا لكم بطريقة تحضير الغريبة بوصفات بسيطة، وسهلة جدا فهناك أكثر من طريقة لصنع الغريبة، فيمكن أن يحيرك عمل الغريبة بأي نوع من هذه الأنواع الناعمة العادية والغريبة بالسميد والغريبة بالزبدة والكثير من الأنواع الأخرى.

عمل الغريبة الناعمة

سنقوم الآن بعمل الغريبة الناعمة وهي تعتبر أساس عمل الغريبة بجميع أنواعها وهي أيضا الأسهل والأفضل بينهم من حيث الطعم والملمس والشكل.

المقادير

أربعة أكواب الدقيق.

كوب واحد من السكر الناعم.

كوبان سمن أو زبدة.

بعض أنواع المكسرات للتزيين.

بياض بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع ملعقة من الملح.

تحضير الغريبة الناعمة

أولا نقوم بخفق السمن أو الزبدة بشكل جيد حتى يبيض لونه.

ويتم إضافة السكر تدريجيا مع استمرار الخفق حتى يتم خلطهم جيدا.

ثم نقوم بوضع الدقيق تدريجيا مع الاستمرار في العجن حتى نحصل على عجينة.

ونضيف إليها بياض البيضة نقلبهم و نعجنهم مع بعضهم حتى يمتزجون ونحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

بعد ذلك نشكل العجينة كما نريد أو كما هو متعارف عليها بهيئة الكرات الصغيرة مع الضغط عليها من المنتصف.

وفي المنتصف نضع حبة فستق أو بعض من الفستق المجروش أو أي نوع من أنواع المكسرات.

نكرر هذه العملية مع الباقي من العجينة حتى ننتهي من الكمية كلها.

بعد ذلك نقوم برصها في صينية لدخولها الفرن على حرارة على درجة 180 لمدة لا تقل عن ربع ساعة فقط أو أقل حتى تنضج دون تغير لونها.

نخرجها بعد ربع ساعة ونتركها حتى تبرد تمام وتوضع فى طبق التقديم.

طريقة أخرى لعمل الغريبة بالسميد

تعتبر الغريبة بالسميد غير مشهورة كثيرا ولكن هذا لا يمنع من أن طعمها لذيذ هي الأخرى، وقد تكون أكثر حلاوة لأن السميد يعد من أنواع الدقيق المخصص للعمل المخبوزات الحلوة والحلويات.

المقادير

4 أكواب من الدقيق العادي.

ملعقتان كبيرتان سميد .

كوبان زبدة، أو سمن.

كوبان من السكر.

فانيليا.

طريقة تحضير الغريبة بالسميد