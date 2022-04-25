نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الغريبة الناعمة في المنزل بخطوات بسيطة “طريقة عمل الغريبة بالسميد” في المقال التالي
طريقة عمل الغريبة تفكر الكثير من السيدات، وربات المنزل هذه الفترة في تحضير أشهى وألذ أنواع الحلويات والمخبوزات التي تخبز في العيد مثل كعك العيد والبيتي فور والبسكويت والغريبة بكل بيت لذلك سنعرفه في هذا المقال على طريقة عمل الغريبة، بإمكان كل سيدة عمل الغريبة في المنزل لضمان الحفاظ على صحة المكونات، وجودتها، وخاصة أن الغريبة يجب أن تكون ذات مذاق حلو، وملمس ناعم يذوب في الفم حتى تكون مخبوزة باحتراف مثل المحلات، وأفضل منها أيضا، لذلك أتينا لكم بطريقة تحضير الغريبة بوصفات بسيطة، وسهلة جدا فهناك أكثر من طريقة لصنع الغريبة، فيمكن أن يحيرك عمل الغريبة بأي نوع من هذه الأنواع الناعمة العادية والغريبة بالسميد والغريبة بالزبدة والكثير من الأنواع الأخرى.
عمل الغريبة الناعمة
سنقوم الآن بعمل الغريبة الناعمة وهي تعتبر أساس عمل الغريبة بجميع أنواعها وهي أيضا الأسهل والأفضل بينهم من حيث الطعم والملمس والشكل.
المقادير
- أربعة أكواب الدقيق.
- كوب واحد من السكر الناعم.
- كوبان سمن أو زبدة.
- بعض أنواع المكسرات للتزيين.
- بياض بيضة واحدة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ربع ملعقة من الملح.
تحضير الغريبة الناعمة
- أولا نقوم بخفق السمن أو الزبدة بشكل جيد حتى يبيض لونه.
- ويتم إضافة السكر تدريجيا مع استمرار الخفق حتى يتم خلطهم جيدا.
- ثم نقوم بوضع الدقيق تدريجيا مع الاستمرار في العجن حتى نحصل على عجينة.
- ونضيف إليها بياض البيضة نقلبهم و نعجنهم مع بعضهم حتى يمتزجون ونحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.
- بعد ذلك نشكل العجينة كما نريد أو كما هو متعارف عليها بهيئة الكرات الصغيرة مع الضغط عليها من المنتصف.
- وفي المنتصف نضع حبة فستق أو بعض من الفستق المجروش أو أي نوع من أنواع المكسرات.
- نكرر هذه العملية مع الباقي من العجينة حتى ننتهي من الكمية كلها.
- بعد ذلك نقوم برصها في صينية لدخولها الفرن على حرارة على درجة 180 لمدة لا تقل عن ربع ساعة فقط أو أقل حتى تنضج دون تغير لونها.
- نخرجها بعد ربع ساعة ونتركها حتى تبرد تمام وتوضع فى طبق التقديم.
طريقة أخرى لعمل الغريبة بالسميد
تعتبر الغريبة بالسميد غير مشهورة كثيرا ولكن هذا لا يمنع من أن طعمها لذيذ هي الأخرى، وقد تكون أكثر حلاوة لأن السميد يعد من أنواع الدقيق المخصص للعمل المخبوزات الحلوة والحلويات.
المقادير
- 4 أكواب من الدقيق العادي.
- ملعقتان كبيرتان سميد .
- كوبان زبدة، أو سمن.
- كوبان من السكر.
- فانيليا.
طريقة تحضير الغريبة بالسميد
- نقوم في البداية بإذابة السكر على نار هادئة جدا مع السمنة.
- بعد ذلك يتم تقليب الدقيق مع السميد مع إضافة خليط السمن والسكر عليهم.
- نضيف إليهم الفانيليا ونعجن المكونات معا بشكل جيد حتى تتكون أمامنا عجينة متماسكة وناعمة.
- نضع العجينة في الثلاجة لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعة ونصف.
- وبعد ذلك نخرجها، ونشكلها حسب رغبتنا، أو إلى دوائر صغيرة كما فعلنا مع الغريبة الناعمة.
- ثم نرصها في صينية الفرن ثم نضعها على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة مثل الناعمة تماما، ولا ننتظر حتى تتلون بتأثير النار.
- في النهاية نخرجها من الفرن، وننتظر قليلا حتى تبرد ثم يتم تقديمها على طبق التقديم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الغريبة الناعمة في المنزل بخطوات بسيطة “طريقة عمل الغريبة بالسميد” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.