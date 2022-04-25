عجينة الفطائر اليابانية القطنية الهشة وحشوها بحشوات عديدة مقلية أو مخبوزة

تعتبر عجينة الفطائر اليابانية من المكونات الأساسية لعمل المأكولات التي يفضلها الكثير من الأشخاص حيث لديها نكهة مميزة وغريبة وعلى الرغم من ذلك فطريقة تحضيرها بسيطة للغاية ومقادير غير مكلفة وفيما يلي طريقة عمل عجينة الفطائر اليابانية.

مكونات عجينة الفطائر اليابانية المقلية باللحم

بيضان مخفوقتان. صوص السريراتشا. بصل أخضر مفروم. كيس بيكنج بودر. كأسان ونصف من الطحين الأبيض. فصان من الثوم المفروم فرم ناعم. ملعقة كبيرة من زيت السمسم. نصف كيلو من اللحم المفروم. ملعقتان من صوص الصويا. ملعقة من بهار الفلفل الأبيض. نصف ملعقة من الزنجبيل المطحون. نصف كأس من البصل المفروم. نصف كأس من البصل الأخضر المفروم فرم ناعم.

خطوات تحضير عجينة الفطائر اليبانية المقلية باللحم

إليكم في السطور الآتية الخطوات الصحيحة والسهلة والبسيطة التي تتبع في تحضير عجينة الفطائر اليابانية باللحم المفروم والمقلية بالزيت.

طريقة تحضير عجينة الفطائر اليابانية