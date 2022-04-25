طريقة عمل كحك العيد التي ابهرت الجميع بمكونات بسيطة وقوام مظبوط 100%

نوفر لكم من خلال موقعنا ثقفني طريقة عمل كحك العيد، والتي تتزايد محاولة السيدات للوصول اليها مع اقتراب عيد الفطر المبارك، ولذلك نوفر لكم مقادير مظبوطة 100% من اجل تجهيز كعك العيد الدايب في المنزل، وبالرغم من الإقبال الكبير والملحوظ علي محال بيع منتجات العيد والتي تتمثل في الكحك والبسكويت والغريبة والبيتي فور والسابليه وغيره من المخبوزات التي تقدمها السيدات لاسرتها وضيوفها في عيد الفطر المبارك، إلا أن تجمع الاسرة من اجل تحضير الكحك يظل مصدر الفرحة والسعادة المستمرة التي ينتظرها من العام للعام كل من جرب تلك المشاعر الممتلئة بالحب والسرور، وفي فترة سابقة لم يكن شراء الكحك من المحال التجارية شائع بل كان من الاشياء النادرة،حيث كانت كل سيدة تحضر مستلزمات العيد بنفسها في المنزل، لذلك نسترجع معكم تلك الذكريات وروائح الكحك التي تربطنا بالماضي وبالاجداد.

طريقة عمل كحك العيد

دقيق نصف كيلو جرام، وهو يعادل اربع أكواب.

سمسم 2 معلقة كبيرة.

بيكنج بودر 6 جرام، وهو يعادل حوالي معلقة ونصف صغيرة.

خميرة 5 جرام، يعادل نحو معلقة ونصف صغيرة.

حليب 90 ملي يعادل حوالي، نصف كوب.

سمن بارد 300 جرام، يعادل كوب وثلث.

سكر بودرة 25 جرام، تعادل 3 معلقة كبيرة.

ملح ذرة فقط.

معلقة ريحة الكحك.

خطوات تحضير كحك العيد في المنزل

الخطوة الأولى هي تحضير الخميرة عن طريق إذابة بعض من الخميرة الفريش مع السكر معلقتين من الماء الفاتر وتركها حتي تتفاعل ويتضاعف حجمها. في الوعاء المخصص للعجن، يتم إضافة السكر والسمن واذابتهم جيدا، ومن ثم إضافة الدقيق والملح والسمسم واللبن وباقي المكونات. اخيرا يتم إضافة الخميرة ولا يتم اضافة اي مكونات بعدها. قومي بمزج المكونات جيدا، ومن ثم اتركيها العجين حتي يخمر. قومي بتشكيل العجين بأحجام صغيرة لتصبح مميزة عند التقديم. اخير يدخل الكحك الفرن علي درجة حرارة منخفضة.

طريقة تسوية كحك العيد

ولتضمني نجاح طريقة تحضير الكحك في منزلك، عليكي إتباع الخطوات الاتية لتسوية الكحك والحصول علي لون الكحك الذهبي المميز

قومي بإشعال الفرن قبل الخبز بنحو 10 دقائق.

ادخلي الكحك الفرن فور تخمره.

علي درجة حرارة متوسطة يتم تسوية الكحك، ومن ثم يخرج باللون الفاتح المائل للذهبي، ومن ثم يترك حتي يبرد تمام.

كيف تحفظ كحك العيد اطول مدة ممكنة

وحتي تحفظي كحك العيد بعد تحضيره في المنزل، من اجل منع الرطوبة عنه حتي لا تفسد طعمة المميز الجميل