طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم ومكونات التحضير والمقادير

طريقة عمل اللازانيا من أكثر الوجبات التي يوجد عليها بحث كبير، وهذا بسبب طعمها الشهي، ومنظرها الرائع، فالجميع يريد تجربتها والاستمتاع بطعمها اللذيذ، فهي من الأكلات التي تعشقها من أول تذوق لها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة للغاية، لذلك سنعرض عليكم في السطور السابقة فتابعونا.

مكونات عمل اللازانيا

مكونات اللازانيا متعددة، وهي كما يلي:

500 جرام لحمة مفرومة.

بصل مفروم حبة.

2 فص ثوم.

ملعقة كبيرة ريحان طازج مفروم.

ملعقة صغيرة اوريجانو مجفف.

2 ملعقة صغيرة سكر بني.

6 جرام ملح.

علبة من الطماطم المهروسة.

أربع ملاعق من صلصة الطماطم.

12 شريحة لازانيا.

2 بيضة مخفوقة.

2 كوب جبن ريكوتا.

نص كوب جبن البارميزان المبشور

2 ملعقة من البقدونس المجفف.

2 كوب جبن موزاريلا.

طريقة تحضير اللازانيا

يمكنك اتباع طريقة تحضير اللازانيا بكل بساطة من خلال الخطوات التالية:

يجب وضع اللحمة في البداية على نار متوسطة، وبعد ذلك تقليبها حتى تصبح مميزة باللون البني.

بعد ذلك يتم إضافة الثوم والبصل غليها، بعدها يتم تقليب المكونات جيدًا، والتخلص من أي دهون موجودة في اللجم.

يتم إضافة الريحان للخليط، وكذلك السكر والاوريغانو، والطماطم، والملح، وبعدها نترك هذا الخليط لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة على النار لكي ينضج.

بعدها يتم تسخين الفرن على درجة الحرارة تبلغ 375 درجة مئوية.

بعد ذلك يتم وضع اللازانيا في الماء المالح، وبعدها يتم سلقها ووضعها بعيد على النار وبعدها تستخدم النوع العادي.

يتم خلط البيض مع البارميزان، وجبن الريكوتا، والملح، البقدونس المجفف، فالجبن له دور فعال في الحفاظ على تماسك المعجون.

يتم توزيع الطبقات طبقة لازانيا، ونصف من خليط الجبن في الطبقة التالية، ونصف من خليط الموزاريلا في الطبقة التي تليها، وبعض من صوص الطماطم، واللحم المفروم، وبعض من جبن البارميزان.

بعد ملء كافة الطبقات بنفس التدريج يتم وضعها في الفرن الذي تم تسخينه مسبقا.

توضع في الفرن لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، وبعدها تخرج منه لمدة لا تقل عن عشر دقائق، وبعدها يتم تقطيعه وتقديمه بشكل ساخن.

يمكنك أن تضيف البشاميل للوصفة، حيث أنه يجعلها تبدو أفضل، وبالهناء والشفاء.

يجب العلم أن هذه الخطة رائعة للغاية فلا تترددوا في تجربتها فسوف تقومون بطبخها دائمًا لأنها من الأكلات اللذيذة التي يتم طبخها في جميع أنحاء العالم، سواء كان عام عربي أو غربي، وهي مشهورة جدا بين الجميع.