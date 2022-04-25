نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لعلاج آلام المفاصل والظهر بمكونات منزلية استخدموها بهذه الطريقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكثر ما يقلق الإنسان شعوره بألم في أي منطقة في جسده لأن هذا يكون دليل على وجود خلل ما في هذا المكان أو العضو، ومن ضمن الآلام التي تقلق الإنسان هي آلام المفاصل والعظام وتحديداً الظهر لأنه يتحكم في حركة الجسم بشكل كامل، ولهذا يبحث المريض فوراً عن علاج فعال لآلام الظهر ويفضل أن يكون العلاج طبيعي لأن أدوية العظام والمفاصل تضر المعدة.

وصفات طبيعية لعلاج آلام المفاصل والظهر

وصفات تخفيف آلام المفاصل والظهر كثيرة وجميعها من مكونات طبيعية، فنجد:

الزنجبيل

تتميز عشبة الزنجبيل بأنها مضادة للالتهابات فهو مكون قوي للقضاء على الآلام ويتم استخدامه كالتالي:

نضع معلقتين كبيرتين من الزنجبيل المطحون على مقدار نصف لتر ماء مغلي ونخلطهم جيدًا. عند انخفاض درجة حرارة الخليط قليلاً نضع به قطعة قماش لنبللها بالخليط ثم نضعها على مكان وجود الألم. ينصح بتكرار هذه الوصفة بمعدل ثلاث مرات خلال اليوم.

أوراق الكرنب

تساعد هذه الوصفة على الاسترخاء ومنع الشعور بالألم، فيتم تحضيرها كما يلي:

نبدأ بفرم أوراق الكرنب جيداً مع كمية مناسبة من الحليب السائل لمدة خمس دقائق. ثم نضع الخليط على مكان وجود الألم لمدة ربع ساعة فقط. بعد مرور الوقت يفضل أخذ حمام دافئ لمساعدة عضلات الجسم على الاسترخاء قبل التوجه للنوم.

البطاطس

مؤخراً اشتهرت البطاطس كثيراً بأنها أحد أقوى مضادات الالتهابات التي تساعد في تخفيف آلام كثيرة في مناطق مختلفة في الجسم، ويتم استخدامها كما يلي:

أول خطوة يجب سلق حبات البطاطس جيداً، ثم هرسها لتكون عجينة. بعد ذلك نضع عجينة البطاطس المهروسة أسفل الظهر أو على منطقة وجود الألم لمدة نصف ساعة. ينصح بالاستمرار على اتباع هذه الوصفة للتخلص نهائياً من آلام الظهر والمفاصل.

وصفة الليمون لعلاج آلام المفاصل والظهر

يتميز الليمون بأنه يحتوي على خصائص كثيرة تساعد في تخفيف الألم والتهابات العظام والمفاصل، ويتم تحضير وصفة الليمون لآلام الظهر كما يلي:

نخلط كمية مناسبة من عصير الليمون مع كمية ملح جيداً. يتم تناول هذا المشروب بمعدل ثلاث مرات في اليوم.

توجد طريقة أخرى لتحضير هذه الوصفة كما يلي: