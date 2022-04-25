حلويات السميد بالفرن بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ يذوب في الفم

حلويات السميد بالفرن ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، بالإضافة إلى فائدتها الصحية، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضا، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة مثل بسبوسة مرملة، وبقصم أبو السمسم، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلوى السميد بطريقة سهلة، وبألذ الوصفات.

مكونات حلويات السميد بالفرن

تتكون حلويات السميد بالفرن من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

ملحوظة: سعة الكوب العادي 200 مل.

سعة كوب الشاي 125 مل.

كوب من السميد.

باكيت فانيليا.

باكيت بيكنج بودر صغير.

2 كوب ونصف من الدقيق.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الزيت.

كوب من الزبادي.

شرارربات خفيف بارد.

مقادير الوجه

كوب شاي من السميد.

للتزيين

فستق.

جوز الهند.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلويات السميد بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيضة والزيت والفانيليا والزبادي والسميد والبيكنج بودر، ثم نقلب جيدا بالمضرب اليدوي أو الملعقة.

ثم نضيف الدقيق بالتدريج ونقلب باستمرار حتى يختفي الدقيق ونحصل على عجينة.

ثم نشكل العجينة إلى كرات صغيرة، ثم نغمسهم في السميد، ثم نزينهم بالسكينة على شكل خطوط مثل الوردة، نرصهم في الصينية.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 30 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ثم نترك الحلوى ترتاح لمدة دقيقتين.

ثم نسقي الحلوى مباشرة وهي ساخنة بالشربات البارد، ثم نتركها حتى تتشرب الشربات لمدة ساعتين (مع قلب الحلوى للجهة الثانية عندما تتشرب الشربات من أسفل).

بعد ذلك نقدم حلويات السميد في طبق التقديم ونزينها بالفستق أو جوز الهند.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

مقادير الشربات

2 كوب ونصف من السكر.

3 أكواب من الماء الساخن

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير