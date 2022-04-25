كيكة السبع ملاعق ببيضتين بأسهل وأسرع طريقة لذيذة ومميزة وفاخرة

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عمر شويل - جدة كيكة السبع ملاعق ببيضتين ، من ألذ وأشهى أنواع الكيك الذي يصنع والذي يعشقه الصغار والكبار والمحبب والمفضل لديهم، حيث غنية بالكريمة والشوكولاتة، كما أنها تحظى بإقبال الكثير، وانتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، ويرجع سبب تسميتها، نظرا لاحتوائها على سبع ملاعق من المقادير الأساسية، وتتميز كيكة السبع ملاعق بقيمتها الغذائية العالية، وبمذاقها الخاص والمميز الذي لا يوصف، وبشكلها الجذاب والخرافة، وبسهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير ويمكن لكل ست بيت تحضيرها بسهولة وببساطة، كما أنها خفيفة ويمكن تناولها على الفطور لكي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وتتعدد أنواع الكيك فتوجد كيكة الليمون، وكيكة البرتقال، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم ولما لها من فوائد جمة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة السبع ملاعق ببيضتين بكل سهولة وبألذ الوصفات سوف تجعلكم تحضرونها كل يوم.

مكونات السبع ملاعق ببيضتين

تتكون كيكة السبع ملاعق ببيضتين من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

7 ملاعق كبيرة من السكر.

7 ملاعق كيرة من الزيت.

رشة فانيليا.

7 ملاعق كبيرة من الدقيق.

7 ملاعق كبيرة من الحليب السائل بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

مقادير سقي الكيك

كوب حليب سائل بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة كبيرة من الشوكولاتة البودر أو ملعقة صغيرة من الكاكاو + ملعقة كبيرة من السكر.

مقادبر الكريمة

2 كوب كريم شانتيه.

كوب ونصف ماء مثلج.

3 ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

للتزيين

شوكولاتة بالحليب مذابة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير كيكة السبع ملاعق ببيضتين بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيض والفانيليا والسكر والفانيليا، ثم نخفق جيدا بالمضرب اليدوي. ثم نضيف الزيت ونخفق جيدا بالمضرب اليدوي. ثم نضيف الحليب السائل ونخفق جيدا بالمضرب اليدوي. بعد ذلك ننخل الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر والملح فوق الخليط السائل، ثم نقلب بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط. ثم نحرك الجوانب بالملعقة. ثم نحضر صينية وندهنها بالزيت، ثم نسكب فيها خليط الكيك ونساويه جيدا، ثم نخبط الصينية. بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 13 دقيقة (ومن الممكن أن نختبرها بخلة أسنان). ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الحليب السائل والكاكاو والسكر، ثم نقلب جيدا بالملعقة حتى تذوب المكونات ويتجانس الخليط. ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد بدرجة حرارة الغرفة. بعد ذلك نسقي الكيكة بخليط الحليب. ثم نحضر طبقة الكاكاو، نحضير وعاء عميق، ثم نضيف إليه الكريم شانتيه والحليب البودر والكاكاو، ثم نقلب جيدا. ثم نضيف الماء المثلج ونقلب جيدا بالملعقة. بعد ذلك نخفق جيدا بالمضرب الكهربائي حتى تتماسك الكريمة وتتكاثف. ثم نوزع الكريمة فوق الكيكة ونساويها جيدا. ثم ندخل الكيكة في الثلاجة ونتركها حتى تتماسك وتبرد لمدة 4 ساعات على الأقل. بعد ذلك نخرج الكيكة من الثلاجة، ثم نزينها بالشوكولاتة المذابة على شكل خطوط بالطول والعرض. ثم نقدم كيكة السبع ملاعق ببيضتين في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب

يحتوي الحليب على الكثير من الفوائد الصحية الهامة لصحة الإنسان، ومن هذه الفوائد الآتي:

غني بالعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم كالبروتينات والفيتامينات والكالسيوم والمعادن. يعزز صحة القلب، فيخفض ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. كما يعزز صحة العظام، فيقي من هشاشة العظام، ويقلل من خطر الإصابة بالكسور. يساعد في منع زيادة وزن الجسم.

فوائد الشوكولاتة

تحتوي الشوكولاتة على فوائد هامة لصحة الإنسان، ومن هذه الفوائد الآتي: